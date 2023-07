NAJPOZNATIJI SLADOLEDI STIGLI U SPLIT Posjetili smo novootvorenu Häagen-Dazs slastičanicu i uvjerili se zašto tako poželjni

Nakon zagrebačke, Häagen-Dazs slastičarnica otvorena je Hrvojevoj ulici u centru Splita.

Svečano otvorenje predviđeno je za 25. srpnja u 19 sati. Dođite i uživajte u pravoj rapsodiji okusa i uvjerite se zašto Häagen-Dazs slovi za najkvalitetniji sladoled na svijetu. Kušajući ove jedinstvene okuse sladoleda ili uživajući u slasnim kreacijama s potpisom, doživjet ćete iskustvo istinskog užitka.

TJEDAN POPUSTA NA DAR DOMAĆEM STANOVNIŠTVU

Povodom svečanosti otvorenja slastičarnice od 25. srpnja – 2.kolovoza, ovu otmjenu slasticu moći ćete kupiti po 20% nižoj cijeni!

GALERIJA Kliknite za pregled

IZNIMNA PROIZVODNJA KAO GARANCIJA KONKURENTNOSTI

Nakon zagrebačke poslovnice otvorena je i splitska na lokaciji Hrvojeva 9. U svijet Häagen-Dazs čarolije uveo nas je simpatični Luka, koji s mnogo entuzijazma poslužuje kako domaće, tako i strane goste. Pitali smo ga čime se slastičarnica namjerava istaknuti, na uistinu jakoj – nazovimo je tako - sladolednoj sceni Cvita Mediterana.

„To je jednostavno naša proizvodnja“ – kaže on. „Sladoledi se spravljaju sa minimalnom količinom (svega 22-28% udjela!) zraka kako bi se dobila iznimno kremasta, baršunasta tekstura. I svi sastojci su vrhunske kvalitete i prirodni“ – ponosno naglašava. Uz ove prednosti, svaki od sladoleda se prije kupnje može kušati, a ono što nas je potpuno oduševilo je činjenica da ga možemo kupiti doslovno – na litre!

Naime, sladoled je moguće kupiti i u kutiji od 250 ml, 500 ml i 1l, a veseli i činjenica da ćemo ga putem popularnih dostavljačkih servisa uskoro moći naručiti i na kućnu adresu! U planu slastičarnice je, inače, kvalitetom osvojiti stalnu publiku, koja će, osim ljeti, dolaziti i zimi.

HAUTE COUTURE SLASTICE

Kušamo okuse koji su prava rapsodija za nepca. Luka se ne može odlučiti koji bi okus izdvojio – odista su svi sjajni! – ali kad bi baš morao birati, bio bi to zamamni Vanilla Caramel Brownie, te prefini Mango Sorbet - budući da se spravlja s Alphonso mangom iz daleke Indije, jednim od najkvalitetnijih i najsočnijih na tržištu, razoružat će i najizbirljivija nepca!

Tu su i svježe osmišljene, ultra sofisticirane kombinacije, koje su pravi sladoledni haute couture - kako drugačije i nazvati okuse nastale u kolaboraciji sa jednim od najvećih slastičara i čokoladara svih vremena, pariškim čarobnjakom o' slatkoga, Pierreom Herméom!

Njegova specijalnost - prhki macarons kolačići od bademova brašna – savršeno su se stopili sa okusima jagode i maline (okus Strawberry & Raspberry Macaron), egzotičnog yuzua i limuna (okus Yuzu & Lemon Macaron) te dvostrukog čokoladnog ganachea (okus Double Chocolate Ganache Macaron)!

SLADOLED KAKVOG NEMA NIGDI

Istinskim sladoledoljupcima kojima čak ni ovo nije dovoljno, splitska će tvornica slatke čarolije ponuditi i svježe pečene waffle, čokoladni lava kolač te kreacije s potpisom slasnih naziva poput Macadamia Crunch ili Brownie Explosion, a u ponudi su i pića sa sladoledom, pa čak i hladni frappe od kave s macaron kolačićima!

Nakon svega što smo čuli, vidjeli i probali možemo konstatirati samo jedno – ovakvog sladoleda nema nigdi, a našim sugrađanima zadovoljno poručiti da su dobili jednu sjajnu hedonističku adresu. Kako bi sam osnivač brenda Reuben kazao – Say hello to the extraordinary, ili - napravite mjesta za izvanredno!

Informacije o trgovinama

Split – centar grada

Hrvojeva 9 Split Center

Split, Croatia - 21000

+385 95 753 5367

Zagreb

Augusta Cesarca 2

Zagreb - 10000

+385 95 753 5367