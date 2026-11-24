Gotovo tri desetljeća nakon prvih administrativnih koraka prema realizaciji projekta Small Mall na splitskom Manušu, golemo gradilište u središtu grada ponovno je izazvalo nezadovoljstvo stanovnika okolnih ulica.

Ovoga puta razlog nisu imovinskopravni odnosi, građevinske dozvole, buka ili dugotrajni radovi, nego voda koja je iz građevinske jame završavala na javnoj prometnici. Redakciji Dalmacije Danas javili su se nezadovoljni građani koji tvrde da se tijekom obilnih oborina proteklih dana, ali i nakon prestanka kiše, voda s gradilišta slijevala niz ulicu te završavala u pojedinim dvorištima i na prostorima ispred stambenih zgrada.

Našoj redakciji dostavljene su fotografije i videosnimka s lokacije gradilišta.

Građani zvali komunalne redare

Na fotografijama koje smo zaprimili vidljivo je plavo crijevo postavljeno unutar ograđenog gradilišta, uz otvoreni šaht i improvizirano postavljene drvene ploče. Na jednoj od fotografija vidi se i voda koja izlazi iz crijeva.

Ogorčena čitateljica kazala nam je da je zbog svega kontaktirala komunalno redarstvo Grada Splita. Prema njezinim riječima, odgovoreno joj je da su na raspolaganju samo dvojica komunalnih redara te da će na teren izaći čim budu u mogućnosti. Stanari su posebno nezadovoljni činjenicom da, prema njihovim tvrdnjama, voda nije završavala isključivo unutar predviđenog sustava odvodnje, nego se slijevala površinama kojima se svakodnevno koriste stanovnici ovog dijela Splita. Zbog svega smo se obratili nadležnima, a odgovor smo zaprimili od tvrtke Texo Molior, izvođača radova na kompleksu Small Mall.

Iz tvrtke Texo Molior pojasnili su nam da je riječ o oborinskim vodama koje se nakupljaju u građevinskoj jami te da za njihovo ispumpavanje u sustav odvodnje posjeduju pisanu suglasnost nadležnog tijela. "Riječ je o oborinskim vodama iz građevinske jame koje se ispumpavaju u sustav odvodnje sukladno zakonima i uobičajenoj praksi, za što Texo Molior posjeduje pisanu suglasnost nadležnog tijela. Suglasnost se odnosi na ispumpavanje vode u oborinske šahtove mješovitog kolektora u Riječkoj i Istarskoj ulici", odgovorili su za Dalmaciju Danas.

Međutim, potvrdili su da je tijekom posljednjih obilnih oborina došlo do propusta njihovih djelatnika. "Zbog izrazito obilnih kiša proteklih dana količine vode na gradilištu bile su znatno povećane. Nažalost, u jednom je trenutku došlo do kratkotrajnog propusta naših djelatnika tijekom ispumpavanja, zbog kojeg dio vode nije završio u predviđenom odvodnom šahtu, nego se slijevao niz javnu prometnicu", navode iz tvrtke.

Komunalni redari izašli na teren, izvođač se ispričao građanima

Iz Texo Moliora tvrde da je nepravilnost otklonjena odmah nakon što je utvrđena te da je ponovno uspostavljen predviđeni način odvodnje.

"S navedenom situacijom upoznata su nadležna tijela, uključujući komunalno redarstvo, čiji su predstavnici izašli na teren i utvrdili stanje. Daljnje postupanje u njihovoj je nadležnosti, a Texo Molior u potpunosti surađuje s nadležnim službama", ističu.

Ujedno su se ispričali stanovnicima okolnih zgrada i ostalim građanima. "Žao nam je zbog neugodnosti koje je ovaj kratkotrajni propust prouzročio stanarima i ostalim građanima. Dodatno smo skrenuli pozornost djelatnicima na potrebu stalnog nadzora ispumpavanja vode, osobito tijekom obilnih oborina, kako se slične situacije ne bi ponovile", zaključili su iz Texo Moliora.

Trakavica koja traje još od 1996. godine

Small Mall jedan je od najdugovječnijih i najkontroverznijih građevinskih projekata u Splitu. Njegova povijest seže još u 1996. godinu, kada je splitsko Gradsko vijeće odobrilo sklapanje ugovora o pravu građenja garažno-poslovnog objekta na području Vukovarske ulice. Ugovor je sklopljen 15. studenoga iste godine s tvrtkom Centar Bonačić-Mediteran, no prvotno zamišljeni projekt nikada nije realiziran.

U desetljećima koja su uslijedila mijenjali su se investitori, prenosila prava građenja, mijenjala projektna rješenja, vodili imovinskopravni sporovi i administrativni postupci, a cijeli projekt više je puta bio predmet žestokih političkih rasprava. Posebno je problematična bila činjenica da prvotnim ugovorom nije bio definiran rok za realizaciju i završetak projekta.

Smatrate li da je potrebno pojačati nadzor nad gradilištem Small Mall nakon izlijevanja vode na javnu prometnicu? - Da, ovakve situacije ne smiju se ponavljati Da, sigurnost i kvaliteta života stanara moraju biti prioritet Ne, riječ je o kratkotrajnom propustu koji je otklonjen Treba pričekati rezultate postupanja nadležnih službi Nemam mišljenje Glasaj

Small Mall ponovno je došao u središte pozornosti 2023. godine, kada su intenzivirani građevinski radovi. Uslijedili su prosvjedi građana, tematska sjednica Gradskog vijeća, ali i veliko nezadovoljstvo zbog rušenja stabla pelegrinke. Stanovnici Manuša godinama su upozoravali i na neriješeno pitanje parkiranja, prometne organizacije te uvjeta pod kojima će moći koristiti buduću garažu. Na mjestu današnje goleme građevinske jame trebao bi niknuti veliki poslovno-hotelski kompleks s pet podzemnih i pet nadzemnih etaža. Prema projektnom rješenju predstavljenom 2023. godine, kompleks bi trebao sadržavati: Luksuzni hotel sa 72 sobe, podzemnu garažu s 527 parkirnih mjesta, gotovo 3.000 četvornih metara uredskih prostora, više od 3.000 četvornih metara trgovačkih prostora, banku, kavanu i samoposlugu te hortikulturno uređene površine

Posebno se kroz protekle godine raspravljalo o dostupnosti garažnih mjesta stanovnicima okolnih zgrada, njihovim cijenama te zaštiti javnog interesa na jednoj od najatraktivnijih gradskih lokacija.

Radovi stajali, zemljište predmet dugogodišnjeg spora

Nova komplikacija uslijedila je u veljači 2025. godine, kada je doneseno nepravomoćno rješenje nadležnog županijskog upravnog odjela o povratu približno 3.000 četvornih metara zemljišta obitelji Bonačić. Radovi su tada zaustavljeni, da bi tijekom ljeta iste godine ponovno bili pokrenuti nakon ishođenja potrebne dokumentacije, među kojom su bile i izmjene i dopune glavnog projekta.

Small Mall bio je i predmet političkih prepucavanja između bivše i aktualne splitske gradske vlasti. U veljači ove godine oglasila se i Građanska inicijativa Split, podsjetivši da je, prema ranije dostupnim rokovima, kompleks trebao biti dovršen 27. veljače 2026. godine. Umjesto završenog hotelsko-poslovnog kompleksa, Splićani i dalje gledaju golemo gradilište u neposrednoj blizini povijesne gradske jezgre.

Tri desetljeća poslije, građani imaju nove probleme

Dok se čeka završetak jedne od najpoznatijih splitskih građevinskih trakavica, stanovnici okolnih zgrada suočavaju se s novim poteškoćama. Izvođač je ovoga puta priznao propust, ispričao se građanima i najavio dodatni nadzor ispumpavanja oborinskih voda.

Ostaje, međutim, pitanje hoće li nadležne službe poduzeti dodatne mjere te hoće li se slične situacije spriječiti tijekom sljedećih obilnih oborina.