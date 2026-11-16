Omiljeni kazališni bračni par - Đurđa i Franko, ponovno će nasmijati splitsku publiku!

Irena Grdinić i Mario Lipovšek Battifiaca donose novu dozu bračnih zavrzlama, duhovitih prepucavanja i neodoljivog humora.

Ako je suditi po dosadašnjim susretima sa splitskom publikom, Đurđu i Franka čeka još jedan veliki kazališni doček, a splitsku publiku minimalnih sat do dva smijeha!

Đurđa i Franko ovoga puta dolaze s novom komedijom „Skliske vježbe“, koja je na rasporedu 22. studenoga u 20 sati.

Publika ih je na Teatru uz more već zavoljela kroz hit-predstave „Casabianca“ i „4 sprovoda i vjenčanje“, a njihove nove bračne avanture ponovno donose sve ono zbog čega ih gledatelji obožavaju – britke dosjetke, prepoznatljive bračne situacije, neprestana prepucavanja i humor u kojem će se mnogi lako prepoznati.

I dok Đurđa i Franko možda nemaju uvijek iste poglede na život, jedno je sigurno – jedno bez drugoga ne mogu! Njihova ljubav i dalje je neiscrpna, barem ona prema dobroj hrani, a u braku im je, kako sami vole kazati, i dalje mrak!

Iza omiljenih likova stoje sjajni Irena Grdinić i Mario Lipovšek Battifiaca, koji su još jednom udružili svoje glumačke i komičarske snage te pripremili novu, suludo zabavnu kazališnu priču. U „Skliskim vježbama“ nastavljaju secirati bračni život, njegove male i velike drame, nesporazume, navike i vječna pitanja na koja ni nakon godina zajedničkog života nema pravog odgovora.

Jer, kako poručuju Đurđa i Franko – brak (ni)je uvijek pjesma! Ali tko pjeva, zlo ne misli. A tko previše misli, možda mu baš i nije do pjesme!

Jedno je sigurno: publiku očekuje večer ispunjena smijehom, odličnom glumom i situacijama koje će mnoge podsjetiti na vlastiti bračni život.

Đurđa i Franko ponovno su u Splitu, a njihove „Skliske vježbe“ idealna su prilika za večer dobrog smijeha!

U nastavku repertoara Teatra uz more pogledajte:

22.11. u 17 sati - ZALUTALI U BAJCI, mjuzikl za djecu - Bojan Jambrošić i Manuela Svorcan

22.11. u 20 sati - SKLISKE VJEŽBE - Irena Grdinić i Mario Lipovšek Battifiaca

6.12. u 10 i 17 sati - ČAROBNI BOŽIĆNI SAT, božićna pustolovina za djecu - Bojan Jambrošić, Ana Dora Bajto i Mateja Majerle

6.12. u 20 sati - FilipoVICshow - Tarik Filipović

23.1. u 20 sati - GRINTALO - HNK Šibenik

28.1. u 20 sati - SOLO U DVOJE - Uršula Najev, Petra Kraljev i Filip Detelić

31.1. I 1.2. u 20 sati - MAMA SE OPILA KO MAJKA - Kazalište KEREMPUH

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)