Najnovije s Brača: Požar i dalje aktivan kod Duboke i Osibove, 235 vatrogasaca na terenu

Požar na Braču i dalje je aktivan na području uvala Duboka i Osibova, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica u najnovijem izvješću u nedjelju u 11.30 sati. Na terenu je trenutačno angažirano ukupno 235 vatrogasaca sa 68 vatrogasnih vozila.

Prema podacima HVZ-a, požar se u subotu, 12. rujna, oko 22 sata proširio prema Milni, odnosno uvalama Duboka i Osibova, pri čemu su neposredno bili ugroženi i objekti Resorta Gava.

Zbog brzog širenja vatre i opasnosti za ljude i objekte, u 23.25 sati započelo je preventivno izmještanje stanovništva i gostiju morskim putem. U akciji su sudjelovala plovila MUP-a, Hrvatske ratne mornarice, Lučke kapetanije te privatna plovila.

Unatoč iznimnom intenzitetu požara i vrlo teškim uvjetima na terenu, vatrogasci su uspjeli obraniti većinu ugroženih objekata.

Prema posljednjim informacijama, požarom su zahvaćeni samo pomoćni objekti Resorta Gava, dok su dvije osobe upućene u KBC Split radi dodatnih pregleda.

Požar je, međutim, i dalje aktivan na području uvala Duboka i Osibova.

Na velikom požarištu trenutačno djeluju vatrogasne snage iz operativnih područja Brač, Trogir, Kaštela, Solin, Split, Omiš i Makarska, kao i interventne vatrogasne postrojbe Split, Šibenik i Dubrovnik.

U pomoć su stigle i snage vatrogasnih zajednica Zadarske, Šibensko-kninske, Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije.

Ukupno je angažirano 235 vatrogasaca i 68 vatrogasnih vozila, što dovoljno govori o razmjerima intervencije koja na Braču traje već danima.