NAJNOVIJE INFORMACIJE S POŽARIŠTA NA BRAČU Kovačević otkrio gdje je trenutačno najteža situacija: "Imamo vatru na više mjesta, teren nam otežava posao"

Požar koji je na Braču planuo 10. rujna i dalje je aktivan na južnom dijelu otoka. Vatra se zbog konfiguracije terena proširila na više krakova, a vatrogasci nastavljaju raditi na požarištu.

U gašenju smo susreli Ivana Kovačevića - županijskog vatrogasnog zapovjednika, koji je također neumorno sudjelovao u gašenju požara ove večeri.

„Požar je još uvijek aktivan na južnom dijelu, ovo drugo je u redu. Imamo na više mjesta vatru, kako su brda, tako nam se raširilo u više krakova“, kazao je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.

Požar zahvaća raslinje i makiju, a na pojedinim područjima ima i borove šume. Prema trenutačnim informacijama zapovjednika Kovačevića ,nema ugroze za kuće ni druge objekte, a kanaderi bi trebali uskoro stići u pomoć gašenju iz zraka.

Tijekom noći vatra se na jednom dijelu spustila prema Grškoj uvali, no vatrogasci su intervenirali i riješili situaciju prije nego što je došlo do daljnjeg širenja.

„Tijekom noći je isto sve bilo mirno, dolje se spustilo malo do Grške uvale, ali kuće ništa, vatrogasci su to riješili prije nego što je došlo“, rekao je zapovjednik.

Vatrogasne snage ostaju angažirane na požarištu, a daljnji tijek gašenja ovisit će i o stanju na terenu te uvjetima koji budu vladali tijekom dana.