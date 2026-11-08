Najnovije informacije o teškoj nesreći u Splitu: Troje ozlijeđenih u životnoj opasnosti

Nakon teške prometne nesreće koja se dogodila u Splitu, stigle su zabrinjavajuće informacije iz splitske bolnice. Sve tri osobe koje su nakon sudara automobila i motocikla prevezene u KBC Split zadobile su teške ozljede opasne po život.

„U KBC Split zaprimljene su tri osobe iz prometne nesreće u Splitu. Kod svih je riječ o teškim i po život opasnim ozljedama. Medicinsko zbrinjavanje je u tijeku”, potvrđeno je iz KBC-a Split.

Podsjetimo, u teškoj prometnoj nesreći sudjelovali su osobni automobil i motocikl, a nakon sudara izbio je i požar. Tri ozlijeđene osobe prevezene su u bolnicu na pružanje hitne medicinske pomoći.

Prema najnovijim informacijama, zdravstveno stanje svih triju osoba iznimno je ozbiljno.

Točne okolnosti prometne nesreće zasad nisu utvrđene, a više informacija očekuje se nakon policijskog postupanja.

O novim informacijama o zdravstvenom stanju ozlijeđenih i okolnostima nesreće izvijestit ćemo čim budu dostupne.