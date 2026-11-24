Prirodni miris tijela mogao bi imati znatno važniju ulogu u seksualnoj privlačnosti nego što se dosad pretpostavljalo. Novo istraživanje pokazalo je da osobe kojima je ugodan miris njihova partnera osjećaju veću seksualnu bliskost, a ta je povezanost posebno izražena kod parova koji su dugo zajedno.

Kada se govori o afrodizijacima, najčešće se spominju kamenice, tamna čokolada ili određeni začini. No znanstvenici sa Sveučilišta Radboud u Nizozemskoj usmjerili su pozornost na nešto mnogo jednostavnije – prirodni miris ljudskog tijela.

Njihovo istraživanje, objavljeno u znanstvenom časopisu Archives of Sexual Behavior, pokazuje da miris partnera nije samo usputan detalj u ljubavnom odnosu. Naprotiv, mogao bi biti važan čimbenik seksualne privlačnosti, osjećaja sigurnosti i međusobne povezanosti.

Miris može postati povezan s osjećajem sigurnosti

Znanstvenici objašnjavaju da se prirodni miris partnera tijekom vremena može povezati s pozitivnim iskustvima, intimnošću i emocionalnom sigurnošću. Takve asocijacije mogu dodatno učvrstiti bliskost među partnerima.

U istraživanju je sudjelovalo 206 osoba u dobi od 18 do 72 godine. Sudionici su odgovarali na pitanja o svojim ljubavnim odnosima, zadovoljstvu vezom te emocionalnoj i seksualnoj bliskosti.

Osim što su ocjenjivali koliko im je ugodan prirodni miris partnera, procjenjivali su i druge osobine koje utječu na privlačnost, uključujući fizički izgled, glas, dodir, osobnost i sposobnosti.

Rezultati su pokazali zanimljivu razliku. Dok su fizički izgled i osobnost bili snažnije povezani s općim zadovoljstvom vezom, prirodni miris tijela posebno se istaknuo u odnosu na seksualnu bliskost.

Osobe kojima je miris partnera bio privlačniji ujedno su prijavljivale veću seksualnu povezanost, čak i kada su istraživači uzeli u obzir druge osobine koje mogu utjecati na privlačnost.

Eksperiment s majicama donio zanimljive rezultate

Kako bi dodatno istražili ulogu mirisa, znanstvenici su proveli i eksperiment u kojem je sudjelovalo 150 osoba.

Njihov zadatak bio je pomirisati majicu koju je prethodno nosio njihov partner, a zatim opisati osjećaje koje je miris izazvao.

Pokazalo se da su sudionici kojima je partnerov miris bio ugodan češće prijavljivali osjećaj sigurnosti i seksualnog uzbuđenja.

Posebno zanimljiv nalaz odnosio se na trajanje veze. Povezanost ugodnog mirisa s osjećajem sigurnosti i uzbuđenjem bila je izraženija kod osoba koje su dulje vrijeme bile u ljubavnom odnosu.

Istraživači pretpostavljaju da se tijekom zajedničkog života partnerov miris sve snažnije povezuje s pozitivnim iskustvima, bliskošću i poznatim osjećajem pripadnosti.

Što zapravo znači ona poznata „kemija” među partnerima?

Izraz „kemija” često se koristi za opisivanje snažne privlačnosti između dvoje ljudi, a rezultati ovog istraživanja sugeriraju da bi iza tog osjećaja mogao stajati i stvaran osjetilni mehanizam.

Naime, tjelesni mirisi jedan su od oblika neverbalne komunikacije. Prethodna istraživanja pokazala su da ljudi mogu prepoznati određene emocionalne signale iz znoja drugih osoba.

To otvara mogućnost da partneri putem mirisa nesvjesno primaju informacije o međusobnom emocionalnom stanju.

Znanstvenici smatraju da bi takvi signali mogli pridonositi osjećaju povezanosti, iako je za potpuno razumijevanje njihova djelovanja potrebno provesti dodatna istraživanja.

Dugogodišnje veze donose još jednu zanimljivu promjenu

Jedan od najzanimljivijih zaključaka istraživanja jest mogućnost da prirodni miris partnera s vremenom dobiva dodatno emocionalno značenje.

Miris koji je u početku jednostavno ugodan može tijekom godina postati povezan sa zajedničkim uspomenama, osjećajem doma, sigurnosti i intimnosti.

Upravo bi to moglo objasniti zašto je povezanost mirisa sa seksualnim uzbuđenjem i osjećajem sigurnosti izraženija u dugotrajnim odnosima.

Ipak, istraživači upozoravaju da njihovi nalazi ne dokazuju kako ugodan miris sam po sebi uzrokuje veću seksualnu bliskost. Riječ je o povezanostima koje upućuju na važnu ulogu osjeta mirisa, ali ne isključuju utjecaj drugih čimbenika.

Prirodni miris važniji je nego što mislimo

Rezultati istraživanja ne znače da su fizička privlačnost, osobnost ili emocionalna kompatibilnost manje važni. Naprotiv, upravo su te osobine bile snažnije povezane s ukupnim zadovoljstvom ljubavnom vezom.

No kada je riječ o seksualnoj bliskosti, prirodni miris partnera pokazao se kao posebno zanimljiv čimbenik.

Znanstvenici zato zaključuju da bi osjetilna iskustva, koja se često zanemaruju u istraživanjima partnerskih odnosa, trebala dobiti više pozornosti.

A sljedeći put kada netko kaže da između dvoje ljudi postoji posebna kemija, moguće je da taj izraz nije samo metafora.