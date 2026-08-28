Najmlađi kralj na svijetu preminuo u 34. godini, na prijestolje je došao kao trogodišnjak

Kralj ugandskog kraljevstva Tooro, Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV., preminuo je u 34. godini. Bio je poznat kao najmlađi vladajući monarh na svijetu, a na prijestolje je stupio 1995. godine, kada je imao samo tri godine. Vijest o njegovoj smrti potvrdio je premijer kraljevstva, piše BBC.

Uzrok smrti zasad nije službeno objavljen. Lokalni mediji prenose izjavu ugandskog ministra prema kojoj je kralj bio teško bolestan te se liječio u Sjedinjenim Američkim Državama.

Oyo je bio 13. monarh dinastije Tooro, osnovane početkom 19. stoljeća, a njegovo kraljevstvo broji više od dva milijuna stanovnika.

Uganda je republika kojom upravljaju izabrani predsjednik i parlament, dok tradicionalna kraljevstva poput Toora nemaju stvarnu političku vlast. Ipak, imaju velik kulturni i društveni utjecaj.

Kralj je postao s tri godine

Oyo je prijestolje naslijedio nakon smrti oca 1995. godine. Budući da je imao samo tri godine, uspostavljeno je namjesništvo u kojem je bila i njegova majka. Ono je upravljalo poslovima kraljevstva do njegove punoljetnosti, a službena krunidba održana je kada je navršio 18 godina.

Prema pisanju Daily Monitora, tijekom svoje vladavine posebno se zalagao za obrazovanje i osnaživanje mladih, zaštitu okoliša te podizanje svijesti o HIV-u i AIDS-u.

Premijer kraljevstva Tooro Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki njegovu je smrt opisao kao "nemjerljiv gubitak" za kraljevsku obitelj i narod.

"Pozivam cijeli narod Toora da ostane ujedinjen, smiren i u molitvi u ovim iznimno teškim trenucima. Neka Njegovo Veličanstvo počiva u vječnom miru", poručio je.

Iza njega ostaje princ nasljednik

Iako kralj Oyo nije bio službeno oženjen, premijer je potvrdio da je nasljeđivanje prijestolja osigurano.

"Njegovo Veličanstvo ostavlja iza sebe princa nasljednika. Njegov identitet bit će službeno objavljen u skladu s tradicijom i običajima kraljevstva Tooro", rekao je.

Brojne ugandske institucije i javne osobe oprostile su se od mladog kralja. Kraljevstvo Buganda izrazilo je sućut i opisalo ga kao dragocjenu osobu za cijelu Ugandu, dok ga je Nogometni savez Ugande nazvao "istinskim prijateljem nogometa".

U njegovu čast prije svih utakmica do 4. rujna održavat će se minuta šutnje.

"Ne možete vidjeti nikoga tko se smije"

Ugandska ministrica Margaret Muhanga opisala je atmosferu u Tooru nakon vijesti o kraljevoj smrti.

"Ne možete vidjeti nikoga tko se smije", rekla je te dodala da je Oyo bio "u najboljim godinama" i da je unatoč mladosti ostavio snažan trag.

Najavila je i sadnju milijun stabala tijekom razdoblja žalosti u njegovu čast.

Od kralja su se oprostile i brojne poznate osobe. Glazbenica Juliana Kanyomozi njegovu je smrt nazvala "vrlo mračnim danom za Tooro", dok mu je glazbenik i političar Bobi Wine poželio da mu "duša počiva u vječnom miru".