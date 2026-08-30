NAJMLAĐA GOŠĆA NA THOMPOSNOVOM KONCERTU Mama Slavonka, tata Imoćanin, a željeli su da im se djevojčica rodi u Vukovaru

Među brojnim posjetiteljima večerašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru bila je i jedna sasvim posebna gošća. Malena Jean Michel sa svojim je roditeljima stigla u grad uz koji je njezina životna priča vezana od samog rođenja.

Njezini roditelji, majka Slavonka i otac Imoćanin, još su prije njezina dolaska na svijet donijeli odluku da se njihova djevojčica rodi upravo u Vukovaru. Zbog toga su prije poroda doputovali na drugi kraj Hrvatske kako bi ostvarili svoju želju.

Posebnu simboliku ima i ime koje su odabrali za svoju kćer. Djevojčicu su nazvali Jean Michel po Jean-Michelu Nicolieru, francuskom dragovoljcu i hrvatskom branitelju Vukovara.

Sada su se s djevojčicom ponovno vratili u Vukovar, ovoga puta kako bi zajedno bili na velikom Thompsonovu koncertu.

„To nam je bila želja od samog početka“

Za Dalmaciju Danas javila se majka malene Jean Michel i otkrila zbog čega su Vukovar i ime njihove djevojčice toliko važni njihovoj obitelji.

„Rođena je u Vukovaru jer sam ja Slavonka, a njezin je tata iz Imotskog. To nam je bila želja od samog početka“, ispričala nam je.

Iza odabira imena također stoji snažna obiteljska simbolika.

„Ime je dobila po Jean-Michelu Nicolieru, zbog čega za nas cijela ta priča, kao i njezino rođenje u Vukovaru, imaju posebno značenje“, kazala je majka.

Večer koju će pamtiti

Povratak u Vukovar s djevojčicom ovoga je puta bio vezan uz Thompsonov koncert, a njezina majka kaže kako će im cijela večer ostati u posebnom sjećanju.

„Bilo je prekrasno biti dio te večeri i doživjeti sve te emocije zajedno s našom malenom. Trenutak u kojem je i ona postala mali dio cijele priče nešto je što ćemo kao obitelj zauvijek pamtiti“, poručila je.

Tako je malena Jean Michel, čiji su roditelji zbog njezina rođenja svojedobno krenuli na drugi kraj Hrvatske, ponovno stigla u grad koji za njihovu obitelj ima posebno značenje.