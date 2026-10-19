Najljepši poklon za 18. rođendan: Mladi talent potpisao za Zadar, a iza njega je teška životna borba

Luka Brajković potpisao je svoj prvi profesionalni ugovor s Košarkaškim klubom Zadar, u trajanju od dvije godine uz opciju produljenja za još jednu sezonu (2+1).

Rođen 3. listopada 2008. godine, Luka je nedavno proslavio 18. rođendan, a najljepši dar izborio je svojim radom, trudom i zalaganjem – potpisom profesionalnog ugovora s matičnim klubom.

Prošavši kroz mlađe uzrasne kategorije Zadra i reprezentacije, Luka je svojim napretkom zaslužio priliku za sljedeći korak u košarkaškom razvoju. Prvu sezonu pod ugovorom provest će u razvojnoj momčadi KK Jazine Arbanasi, gdje će se pod stručnim vodstvom trenera Ivana Berama i Tonija Vidaića nastaviti razvijati i pripremati za izazove na višim razinama natjecanja.

Luka, koji igra na pozicijama krilnog centra i centra (4 i 5), nakon potpisivanja ugovora je rekao:

„Igrati za KK Zadar je velika čast, ponos i odgovornost. Zadar je klub s velikom tradicijom i posebnim mjestom u košarkaškom svijetu, a meni je velika motivacija što imam priliku biti dio te priče. Dat ću sve od sebe da svakim treningom i svakom utakmicom napredujem, postajem što bolji igrač i jednog dana ostvarim svoj najveći cilj, a to je zaigrati za seniorsku momčad KK Zadra. Želim zahvaliti svojoj školi košarke i cijelom omladinskom pogonu na svemu što su mi pružili. Hvala svim trenerima, suigračima i ljudima koji su me podržavali, učili i vjerovali u mene.“

Prisjetio se i svoje velike borbe.

„Želim zahvaliti Rajku Vidakoviću, koji je bio uz mene u jednom od najtežih trenutaka u mom životu, kada sam se ozlijedio. Tada mi nije bilo lako, ali njegova podrška, razumijevanje i vjera u mene puno su mi značili. Svjestan sam da je put do seniorske momčadi dug i zahtjevan, ali spreman sam raditi, učiti, odricati se i boriti se za svoj cilj. Vjerujem da se trud, upornost i ljubav prema košarci uvijek isplate, a moj je san jednog dana zaigrati za seniorsku momčad Zadra.“