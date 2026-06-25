Najljepše ljetne večeri čekaju vas u Klisu: Donosimo cijeli program

Ljubitelje kulture i ove godine očekuje bogat program Kliškog kulturnog ljeta, koje će tijekom srpnja i kolovoza ponuditi niz koncerata, kazališnih predstava, izložbi i promocija knjiga na Tvrđavi Klis i drugim lokacijama diljem općine.

Ovogodišnja manifestacija svečano će biti otvorena 1. srpnja koncertom klape Cambi i Nenada Vetme na Tvrđavi Klis, čime će započeti još jedno ljeto ispunjeno glazbom, umjetnošću i druženjem.

Načelnik Općine Klis Jakov Vetma istaknuo je kako je program osmišljen tako da ponudi sadržaje za sve generacije.

– Kliško kulturno ljeto i ove godine donosi bogat niz koncerata, predstava za velike i male, zanimljivih izložbi te promocija knjiga. Siguran sam da će u ovom raznolikom programu svatko pronaći nešto za sebe. Posebno zahvaljujem našim udrugama koje svojim trudom, radom i kreativnošću iz godine u godinu obogaćuju program i čine naše ljeto posebnim. Vjerujem da ćemo i ove godine zajedno uživati u brojnim događanjima – poručio je Vetma.

Iz Općine Klis pozivaju sve mještane i posjetitelje da se pridruže programu Kliškog kulturnog ljeta te ljetne večeri provedu uz kvalitetan kulturni sadržaj, glazbu i ugodno druženje u jedinstvenom ambijentu kliške tvrđave i ostalih lokacija u općini.