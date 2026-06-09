Najjači potres u 150 godina pogodio Kubu

Snažan potres magnitude 6,1 pogodio je u ponedjeljak područje uz sjeverozapadnu obalu Kube, izazvavši zabrinutost među stanovnicima regije. Podrhtavanje tla osjetilo se i izvan granica otoka, uključujući dijelove Floride u SAD-u te meksički poluotok Yucatán.

Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), epicentar potresa nalazio se oko 104 kilometra zapadno-sjeverozapadno od kubanskog mjesta Mantua, na dubini od približno 26 kilometara. Potres se dogodio nedaleko od područja koje se smatra seizmički manje aktivnim u odnosu na druge dijelove Kariba.

Seizmolozi ističu kako je riječ o neuobičajenom događaju za tu regiju. Potres se dogodio unutar tektonske ploče, a ne na njezinu rubu, gdje se ovakvi događaji češće bilježe. Prema stručnjacima, posljednji potres slične snage u širem području zabilježen je još krajem 19. stoljeća.

Iako zasad nema informacija o poginulima ni većim materijalnim štetama, stanovnici zapadne Kube svjedoče o snažnom podrhtavanju koje je izazvalo paniku. Mnogi su u strahu napustili svoje domove i izašli na otvoreno.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da se brojne zgrade na otoku nalaze u lošem stanju zbog dugotrajne gospodarske krize, dok česti nestanci električne energije otežavaju komunikaciju i procjenu mogućih posljedica.

Potres se osjetio i u turističkim središtima meksičke savezne države Quintana Roo, uključujući Cancun, Playa del Carmen i Tulum. U pojedinim dijelovima Cancuna stanovnici i zaposlenici napustili su zgrade nakon što su osjetili podrhtavanje tla.

Vlasti u meksičkim državama Yucatán i Quintana Roo aktivirale su sigurnosne protokole i započele provjere infrastrukture, no zasad nisu prijavljene ozbiljnije posljedice.

Unatoč snazi potresa, nadležne službe nisu izdale upozorenje na cunami, a prema dostupnim informacijama nema naznaka opasnosti od većih morskih valova.