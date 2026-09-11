Najhrabriji skaču, Makarska gleda: Makarska ovog vikenda u znaku cliff jumpinga

Grotta na Sv. Petru u Makarskoj ovog će vikenda postati pozornica adrenalinskog sportskog spektakla. 12. i 13. rujna Sportska udruga za skokove u vodu Grotta organizira THROW Event, adrenalinski sportski event koji kroz cliff jumping, odnosno skokove u vodu s prirodnih stijena i litica, okuplja natjecatelje i ljubitelje ovog sporta.

THROW Event u Makarsku donosi spoj sporta, adrenalina i dobre atmosfere, a cilj organizatora je, osim samog natjecanja, okupiti sportsku zajednicu i publici približiti jedan od sve popularnijih adrenalinskih sportova.

Kako nam je rekao Lovre Grljušić, predsjednik udruge skakača Grotta i organizator natjecanja, event organizira neprofitna udruga, a cijela organizacija i realizacija projekta temelji se na suradnji Grada Makarske, Turističke zajednice grada Makarske i same udruge Grotta.

U subotu, 12. rujna, na rasporedu je freestyle disciplina, u kojoj skakači izvode različite flipove i rotacije, uz završni ulazak na noge. Dan kasnije, u nedjelju, 13. rujna, slijedi Døds, norveška disciplina skakanja koja na prvi pogled izgleda nasilno, ali se, kada se izvodi prema pravilima i pravilnoj tehnici, smatra sigurnom.

THROW Event počinje u 15 sati oba dana na Grotti na Sv. Petru u Makarskoj. Posjetitelje očekuju atraktivni skokovi, adrenalinski trenuci i atmosfera koja će ovaj jedinstveni prirodni prostor na dva dana pretvoriti u pravu sportsku pozornicu.

Ne propustite priliku uživo pogledati atraktivne skokove i doživjeti atmosferu THROW Eventa u jedinstvenom ambijentu špilje Grotta na Sv. Petru.