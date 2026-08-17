„Najgori automobil u povijesti“ osvojio Ameriku, film o neobičnoj avanturi stiže u Split

Dugometražni dokumentarni film „Yugo ide u Ameriku“ kreće u hrvatsku kino distribuciju, a prva postaja bit će Split. Film će večeras u 21 sat biti prikazan u Ljetnom kinu Bačvice, gdje će splitskoj publici predstaviti neobičnu američku avanturu jednog od najpoznatijih automobila s ovih prostora.

Na splitsku premijeru stižu i redatelji Filip Grujić i Aleksa Borković, koji će s publikom razgovarati o svojoj „vožnji najgorim automobilom u povijesti“.

Yugom od New Yorka do Los Angelesa

„Yugo ide u Ameriku“ dokumentarni je film ceste u kojem skupina milenijalaca automobilom koji pamte iz djetinjstva kreće na put od New Yorka do Los Angelesa. Uz zabavnu cestovnu avanturu, film donosi i nostalgičnu priču o odrastanju i potrazi za identitetom kroz jedan od najprepoznatljivijih industrijskih simbola ovih prostora.

Film prati troje ljudi rođenih 90-ih koji prolaze kroz 23 američke savezne države i prelaze više od 10 tisuća kilometara. Njihovo putovanje ujedno služi kao okvir za priču o izvozu malog socijalističkog automobila na kompetitivno američko tržište tijekom 80-ih godina.

Više od tri desetljeća nakon što je posljednji Yugo uvezen u SAD, autori kreću u avanturu života i automobilu ispunjavaju njegov posljednji „bucket list“.

Nakon Splita kreće diljem Dalmacije

Film je prethodno prikazan na Pulskom filmskom festivalu, gdje je naišao na odlične kritike struke, a uvršten je i u program Sarajevskog filmskog festivala. Hrvatska koproducentica filma je Vanja Jambrović, a distribucija u Restart labelu počinje upravo u Dalmaciji.

Nakon večerašnje projekcije na Bačvicama, film će u sklopu Kina Mediteran 18. kolovoza biti prikazan u Supetru na Braču, 19. kolovoza u Šibeniku i 20. kolovoza u Zadru.

Slijede projekcije 21., 22. i 23. kolovoza u Hvaru, Jelsi i Bolu, a 26. kolovoza održat će se zagrebačka premijera na Ljetnoj pozornici Tuškanac.

Na svim navedenim projekcijama gostovat će autori Filip Grujić i Aleksa Borković.