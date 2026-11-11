"NAJEDANPUT OTIŠLI SVI NA BOLOVANJE" Mrsić progovorio o slučaju Jankomir: U sobi je bilo deset ljudi, nitko ništa nije prijavio

Neviđen slučaj u Jankomiru glavna je politička tema, na Aktualnom prijepodnevu u Saboru premijer Andrej Plenković više je puta otvoreno rekao da se radi o teškom ubojstvu i da ga je zagrebačka gradska uprava zataškavala. Jednako izravan bio je i u kasnijoj izjavi novinarima.

"Ja sam predsjednik Vlade, o tome ništa nisam znao praktički do jučer, što je po mom dubokom uvjerenju nevjerojatno. Ministarstvo zdravstva informaciju je dobilo ovaj vikend - što je isto nevjerojatno", rekao je premijer Plenković te nastavio:

"Nije mi baš jasno da ravnateljica te bolnice o tome ne zna ništa do petka. Pitanje je što je s Upravnim vijećem, pitanje je u konačnici s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, kad su oni o tome nešto znali. Da je ovo slučajno slučaj sa bolnicom u državnom vlasništvu, ne mogu ni zamisliti kakve bi bile reakcije te iste oporbe koja o ovom tri tjedna šuti i praktički zataškava cijeli slučaj, što bi oni od nas očekivali, što bi zahtijevali, kakvo bi ukupno političko, medijsko i društveno-mrežno ozračje bilo. Dakle, nevjerojatna demonstracija dvostrukih standarda."

Je li bilo pokušaja zataškavanja? Zašto je od smrti pacijenta do prijave policiji prošlo 15 dana? O ovoj temi u RTL Direktu govorio je predsjednik Upravnog vijeća bolnice Sveti Ivan u Jankomiru, doktor Mirando Mrsić, s kojim je razgovarala urednica i voditeljica Mojmira Pastorčić.

Vjerujem da ste vidjeli ovu snimku. Što kažete o takvom postupanju?

To je postupanje koje je apsolutno neetično, protivno pravilima, protivno Zakonu o pravima bolesnika s duševnim bolestima i to je greška pojedinca, nije greška kolektiva.

Meni je žao što se sada na stup srama pribija cijeli kolektiv psihijatrijske bolnice Sveti Ivan u Jankomiru. To je nešto što se nije smjelo dogoditi, to je nečasno, neljudski, nema riječi kojom to možete ispričati.

Ovom prilikom bih se ispričao obitelji, u ime cijelog sustava, i izrazio duboku sućut što se to desilo i nadam se da će to biti jedna pouka da se to više nikad ne desi.

Greška pojedinca ne može biti greška sustava, i mi trebamo poraditi na tome da se iz ovog slučaja naprave određeni pomaci i da se to više nikad ne desi.

Idemo redom: pacijent je umro 21. listopada, tek 5. studenog je o svemu obaviještena policija. Zašto je prošlo 15 dana?Zašto je trebalo toliko vremena da se uključi policija i da se uopće za taj slučaj sazna?

Nemili slučaj desio se 21. (listopada) u večernjim satima.

Ravnateljica je 22. (listopada), već drugi dan, naložila da se tijelo otpremi na sudsku medicinu, da se napravi obdukcija, i pokrenula je, takozvani, unutarnji nadzor.

To je klasična procedura u slučajevima kada se desi nešto što je nepredviđeno i što nema utemeljenje u redovnoj kliničkoj praksi.

U unutarnjem nadzoru vrlo jasno se zahtijevalo od svih onih koji su sudjelovali u tom događaju da napišu točno izvješće: što se desilo i kako se desilo i u sljedećih 4-5 dana ta su izvješća stizala od medicinskih sestara i od liječnika. Međutim, nikako da stignu očitovanja tehničara koje vidimo na snimkama, koji su počinili ovo zlodjelo.

I ne samo to, nego su najedanput otišli svi na bolovanje i to je dovelo do sumnje kod ravnateljice da se nešto tu zbivalo, što nije nitko napisao u tim izvješćima. Išla je pogledati snimku. U srijedu popodne, 4. prosinca, vidjela je što je i užasnula se.

Nakon toga sve se počelo okretati i u četvrtak ujutro pokrenut je postupak izvanrednih otkaza za ovu trojicu koji su definitivno bili vinovnici svega ovoga i uzrokovali - da li smrt ili ne - to će utvrditi sud, odnosno policija. Ali su u svakom slučaju povrijedili radna prava, kodeks etike i sami pravilnik o postupanju s bolesnicima.

Obaviještena je policija 6. prosinca, dakle drugi dan, predate su snimke nadzornih kamera u policiju. Održana je sjednica Upravnog vijeća u kojoj smo jasno podržali to što je napravila ravnateljica i, s druge strane, donijeli mjere koje bi trebale omogućiti da se ove stvari više ne događaju.

Dakle, u roku od 48 sati su Uprava i Upravno vijeće napravili sve što je u njihovim ovlastima da se stvari počnu rješavati.

Je li policiju trebalo pozvati u bolnicu istu večer kad je pacijent umro, ili možda drugo jutro, s obzirom na to da je umro pacijent kojeg su doveli?

Niti u jednom trenutku nije bilo nikakvih indicija da se radi o nasilnoj smrti, nego da je u tijeku postupanja došlo do nemilog incidenta - takva su bila izvješća svih koji su predali izvješća.

Nije bilo nikakvog razloga da ravnateljica, ili bilo tko drugi, ide gledati nadzorne kamere. A sama procedura unutarnjeg nadzora je pokrenuta, dakle u tom trenutku napravljeno je sve po pravilima struke.

U Jutarnjem listu novinar Dušan Miljuš piše da je odvjetnik sljedeći dan nakon smrti, 22. listopada, otišao na policiju i podnio kaznenu prijavu za nesavjesno liječenje. Među ostalim je pisao da treba sačuvati snimku nadzornih kamera. On već ovdje spominje snimku nadzornih kamera. Nije li logično da je već sljedeći dan ravnateljica pogledala spornu snimku?

Po mojim saznanjima, nikada nikakva informacija o kaznenoj prijavi protiv bolnice nije došla u Upravu bolnice. Dakle, uprava bolnice nije znala da postoji kaznena prijava, niti je to odvjetnik naglasio - rekao je u RTL Direktu.

U Jutarnjem listu večeras piše da je bolnica bila obaviještena, da je u CC-u maila (kopiji koja se šalje na uvid i drugima op.a) pisalo da je klinika isto primila, i da je klinika odgovorila da će se snimke sačuvati.

Snimke se inače uvijek čuvaju, nikad se ne brišu. Nije bilo nikakvih indicija da je podignuta kaznena prijava, niti u ova dva tjedna, dok ravnateljica nije sama otkrila da se tu radi o nečemu što je nedopustivo, niti DORH niti policija nisu kontaktirali samu kliniku oko toga.

Dakle, klinika je sama pokrenula sve ovo što se proteklih 3-4 dana desilo.

Znamo da je obitelj nakon toga tražila da vidi tijelo preminulog, i vidjeli su da je prekriveno masnicama, da su i to snimili. Nije nitko to rekao u bolnici i pitao zašto je tako?

Po mojim saznanjima, ne. Po mojim saznanjima koje imam od strane ravnateljice i ljudi koji su u Upravi, ono što jedino imamo je očitovanja svih koji su bili u to vrijeme, koja su klasična. U njima se ništa ne vidi da se radi o nasilnoj smrti.

Vidjeli smo ranije fotografije sa sporne snimke od 8 minuta: liječnica je u prostoriji, medicinska sestra je u prostoriji, što je s njima? Oni nisu dobili izvanredni otkaz, ne razmatra se njihovo sudjelovanje?

Unutarnji nadzor je u tijeku, i temeljem tunutarnjeg nadzora i ocjene unutarnjeg nadzora će se postupiti - ako se utvrdi odgovornost. Poduzet će se mjere prema pravilniku unutar bolnice, koje inače su uobičajene i nisu ništa posebno.

Kolega Borko Brunović u prilogu je spomenuo da je u jednom trenutku u sobi bilo 10 ljudi. Znači, nitko od tih 10 ljudi ništa nikome nije prijavio da se dogodilo?

Nažalost, ne. Da je prijavio, onda bi već tada znali da se nešto događalo što je bilo neprimjereno i da se radi o nasilnoj smrti, pa bi prije toga doznali. Međutim, nažalost, nitko od njih nije ništa rekao niti napisao, niti rekao da je bilo nešto što je neprimjereno.

Znači, vi kažete da nije bilo pokušaja zataškavanja. Je li bilo pokušaja zataškavanja od strane Uprave bolnice?

Ne, nikakvih zataškavanja nije ni bilo, ni sa strane Uprave, niti sa strane Upravnog vijeća, niti bilo koga. Jedino zataškavanje je bilo od strane ovih djelatnika, dakle od medicinskih tehničara, koji ni do dan-danas nisu dali izvješće, niti su jasno rekli zbog čega su to radili.

Nažalost, mi nikakvih informacija o tome nemamo. Vjerojatno će sudski proces razjasniti zbog čega su to radili i zašto je to tako bilo.

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