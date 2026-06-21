Najduži dan u godini donio silovito nevrijeme dijelu Dalmacije. Temperature pale 12 stupnjeva, kumulonimbus visok 13 kilometara

Kako i priliči prvom danu kalendarskog ljeta, temperature zraka posvuda u Dalmaciji danas su bile 30 stupnjeva Celzijusovih ili više. U nekim dijelovima, osobito šibenskog zaleđa, temperature zraka su dosegnule vrlo vrućih 35.

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More se sve više grije pa je danas u Splitu i Šibeniku izmjereno čak 26 stupnjeva, što su vrijednosti koje su više od normale za ovaj dio godine te već nekima ne predstavljaju one uz koje se nije moguće dovoljno osvježiti.

Bilo kako bilo, neki dijelovi Dalmacije u popodnevnim satima dobili su osvježenje i to konkretno. Do jakog razvoja oblaka došlo je prvo iznad Dinare i Kamešnice, potom je razvoj krenuo iznad dijelova Dalmatinske zagore. Iza 15:30 jako grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je okolicu Vrlike, osobito zapadnije. Bilo je kiše, pljuskova, tuče i grmljavine, sve uz pad temperature zraka veći od 10 stupnjeva. Vinalić u 16:30 mjeri 20°C, što je 12 stupnjeva manje nego prije nevremena.

Radar DHMZ-a detektirao je visinu ovog oblaka preko 13 kilometara.

Grmljavinskih pljuskova je bilo i drugdje, primjerice između Neorića i Dugopolja, na istoku imotskog područja i okolicu Zavojana na vrgoračkom području.

Sljedećih sati neverina može biti u drugim dijelovima Dalmatinske zagore, ali i lokalno uz obalu.

Ljetni solsticij

Danas je ljetni solsticij, trenutak kada na sjevernoj Zemljinoj polutki počinje astronomsko ljeto i kada imamo najduži dan i najkraću noć u godini.

Iako se često kaže da je to “najsunčaniji dan”, stvar je zapravo u položaju Zemlje. Naš planet je nagnut za oko 23,5 stupnjeva, a oko ljetnog solsticija sjeverna polutka je najviše nagnuta prema Suncu. Zato Sunce na nebu opisuje najviši i najduži dnevni luk, a dan traje najdulje.

Zanimljivo je da naziv solsticij dolazi od latinskih riječi koje znače “Sunce stoji”. Naravno, Sunce ne staje, ali se oko solsticija njegova prividna visina na nebu nekoliko dana mijenja vrlo sporo, pa su stari narodi imali dojam da je Sunce nakratko zastalo prije nego što dani ponovno počnu postajati kraći.

Još jedna zanimljivost: ljetni solsticij najčešće nije i najtopliji dan u godini. More, kopno i atmosfera zagrijavaju se postupno, pa najviše temperature kod nas obično stižu kasnije, najčešće u srpnju ili kolovozu. To je tzv. sezonsko kašnjenje.

U Hrvatskoj se najduži dan u godini tradicionalno veže i uz Ivanje te ivanjske krijesove. U narodnoj tradiciji, osobito u slavenskim i europskim krajevima, vatra je simbolizirala Sunce, zdravlje, zaštitu i plodnost. Krijesovi su se palili na uzvisinama i u selima, uz pjesmu, ples i okupljanje zajednice. Danas u tome možemo vidjeti lijep spoj astronomije, prirode i kulturne baštine.

Od sutra dani se vrlo polako počinju skraćivati, ali tek simbolično – ljeto je tek počelo. Pred nama su najduži zalasci, tople večeri i razdoblje kada Sunce ima najveću snagu u našim krajevima.

Dobrodošlo, astronomsko ljeto!