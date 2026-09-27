Najdulje se brojalo na Mejašima: HDZ i DP odnijeli pobjedu, Ivana Javorčić Rajčić osvojila 753 glasa

Na izborima za Vijeće Gradskog kotara Mejaši pobjedu je odnijela zajednička lista HDZ-a i Domovinskog pokreta, koju je predvodila Ivana Javorčić Rajčić.

Prema rezultatima koji su stigli nakon završetka brojanja, lista HDZ-a i DP-a osvojila je 753 glasa, dok je lista koalicije DOMiNO-a, HSP-a i Hrvatskih suverenista dobila 544 glasa.

Brojanje glasova na Mejašima potrajalo je dulje nego u većini splitskih kotareva, a rezultati su objavljeni kasnije tijekom večeri. Na Mejašima su se na ovogodišnjim kotarskim izborima natjecale dvije kandidacijske liste. Listu HDZ-a i DP-a pod brojem dva predvodila je Ivana Javorčić Rajčić, dok je nositelj liste DOMiNO-a, HSP-a i Hrvatskih suverenista pod brojem jedan bio Marko Vrdoljak.

Građani su na izborima birali sedam članova Vijeća Gradskog kotara Mejaši. Predsjednika kotara ne biraju izravno birači, već ga naknadno među sobom biraju izabrani vijećnici, većinom glasova svih članova vijeća.