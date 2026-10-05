Najduhovitiji tip u Splitu se probudio: Megatroll rastura, objave imaju tisuće lajkova

Splitski Megatroll je, čini se, pod teškom inspiracijom. Duhovito, cinično i hrabro, Megatroll i posljednjih mjeseci prkosi onima koji vladaju gradom, županijom i državom, a materijala mu očito ne nedostaje.

Objave rasturaju. Tisuće i tisuće lajkova, stotine komentara i dijeljenja pokazuju da je Megatroll ponovno pronašao formulu koja kod publike prolazi – uzeti ono o čemu se tog dana govori, ogoliti do apsurda i servirati u nekoliko riječi ili jednoj fotomontaži.

Na meti nema nedodirljivih. Lokalna politika, gradske odluke, političari, veliki projekti, obećanja, promet, turizam, cijene, država i vječni odnos Zagreba i Splita – sve ono što Splićani svakodnevno komentiraju po kafićima i društvenim mrežama kod Megatrolla vrlo brzo dobije svoju verziju.

Kad nije smiješno, toliko je istinito da postane tužno

I upravo je tu možda razlog zbog kojeg objave toliko prolaze.

Nije svaka smiješna. Barem ne na prvu. Neke su toliko blizu stvarnosti da se čovjek nasmije, pogleda još jednom i shvati da zapravo gleda nešto prilično tužno.

Jer najbolja satira nikada nije samo vic.

Megatroll uzima ono što je već pred nama i gura ga samo nekoliko centimetara dalje – dovoljno da postane apsurdno, ali ne toliko daleko da ga više ne prepoznajemo. Upravo suprotno. Prepoznajemo ga možda i previše dobro.

Zato se ispod objava, uz smijeh, često mogu pronaći komentari u stilu: "Smiješno, ali istinito", "Nažalost, ovo više nije ni šala" ili jednostavno ono dalmatinsko – "A šta ćeš."

Tisuće lajkova nisu slučajnost

U vremenu kada političari imaju čitave komunikacijske timove, profesionalne fotografije, videoprodukciju i pomno isplanirane objave, jedna dobra Megatrollova fotomontaža ponekad napravi više buke od svega toga zajedno.

I pritom mu za poantu često ne treba više od jedne fotografije i nekoliko riječi.

Tisuće reakcija koje pojedine objave skupljaju pokazuju i nešto drugo: ljudi očito žele takav komentar stvarnosti. Kratak, brutalan, bez političkog jezika i bez kilometarskih objašnjenja.

Megatroll se pritom ne ponaša kao neutralni kroničar splitske svakodnevice. To mu, uostalom, nikada nije ni bila svrha. On provocira, pretjeruje, ismijava i udara tamo gdje procijeni da najviše boli. Nekome će biti genijalan, nekome pretjeran, a onima koji završe na njegovim fotomontažama vjerojatno najmanje smiješan.

Ali ignorirati ga postaje sve teže.

A materijala – koliko hoćeš

Split je grad koji satiričaru rijetko dopušta kreativnu blokadu.

Ako nema političke drame, tu je promet. Ako nema prometa, tu su cijene. Ako nema cijena, stiže neki veliki projekt, rok, obećanje ili politička prepirka. A kad se iscrpi gradska razina, uvijek ostaju Županija i država.

Zato je Splitski Megatroll posljednjih mjeseci ponovno u elementu.

Duhovito, cinično i hrabro prkosi onima koji vladaju gradom, županijom i državom. Objave rasturaju i imaju tisuće i tisuće lajkova.

A čak i kad nije smiješno – toliko je istinito da postane tužno.