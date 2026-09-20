Najbolji vratar svijeta stigao na utakmicu Rijeke i Hajduka

Jadranski derbi između Rijeke i Hajduka privukao je u nedjelju na Rujevicu i jedno vrlo poznato lice iz svijeta sporta.

Na tribinama riječkog stadiona utakmicu je pratio Emil Nielsen, danski reprezentativni vratar i član mađarskog Veszprema. Jedan od najboljih rukometaša današnjice iskoristio je boravak na Kvarneru i za obilazak okolice.

Nielsen je dan prije utakmice posjetio Kastav, gdje se fotografirao u Oštariji Fortici, a potom je u nedjelju stigao i na Rujevicu kako bi uživo pogledao dvoboj Rijeke i Hajduka.

Danski vratar iza sebe ima iznimno uspješnu reprezentativnu karijeru. Sa svojom je reprezentacijom osvojio dva svjetska prvenstva, olimpijsko zlato i europsku titulu, a posljednje veliko zlato Danci su osvojili upravo na Europskom prvenstvu u siječnju ove godine.

Nielsen je posebno dobro poznat hrvatskoj javnosti. Hrvatska je prije godinu i pol dana u finalu Svjetskog prvenstva izgubila od Danske, a Nielsen je u toj utakmici upisao čak 13 obrana i bio jedan od ključnih igrača svoje momčadi na putu do naslova.

Danski vratar svjetski je prvak bio i 2021. godine, dok je olimpijsko zlato osvojio na Igrama u Parizu 2024. godine. Na klupskoj razini dvaput je osvojio Ligu prvaka kao član Barcelone, piše Gol.hr.

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