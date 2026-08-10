Najbolji srpanj u posljednje dvije godine

Prema podacima sustava eVisitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom charteru (sustav eCrew), u Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do kraja srpnja ostvareno 12,4 milijuna dolazaka i 59,1 milijun noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 1 posto u dolascima i u noćenjima. Od toga je na Jadranu ostvareno 56,1 milijun noćenja, što predstavlja rast od 0.5 posto u odnosu na lani, a na kontinentu, uključujući i grad Zagreb, ostvareno je više od 3 milijuna noćenja, što je 1 posto više nego lani.

Podaci sustava eVisitor također pokazuju kako je u Hrvatskoj tijekom srpnja ove godine, zabilježeno 4,7 milijuna dolazaka i 29,6 milijuna noćenja, što u odnosu na srpanj lani, predstavlja rast od 2,5 posto u dolascima i 1 posto u noćenjima. U sedmom mjesecu najviše gostiju bilo je s tržišta Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke, Austrije, Mađarske i dr. Gledano prema županijama, najviše turista brojale su Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner, a kada se uzmu u obzir same destinacije, najposjećeniji bili su Rovinj, Vir, Poreč, Medulin i Dubrovnik.

„Zadovoljni smo turističkim rezultatima ostvarenima u prvih sedam mjeseci ove godine, a posebno činjenicom da smo u srpnju ostvarili najbolji rezultat u posljednje dvije godine. To potvrđuje da hrvatski turizam i dalje zadržava svoju konkurentnost i otpornost te da, unatoč promjenama na tržištu, uspijevamo održati pozitivne trendove. Posebno veseli što dobre rezultate bilježimo i u financijskim pokazateljima. U srpnju je vrijednost fiskaliziranih računa porasla 18 posto, dok je broj izdanih računa veći za 8 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine. Rast bilježimo i u cestovnom, zračnom i pomorskom prometu, a svi ovi rezultati potvrđuju da smo dobro odgovorili na okolnosti na tržištu – i kroz kvalitetnu promociju Hrvatske i kroz pravodobnu prilagodbu ponude. Zahvaljujem cijelom turističkom sektoru na uloženom trudu, a posebno pružateljima usluga smještaja koji su reagirali na naše apele i svojim akcijskim ponudama dodatno pridonijeli konkurentnosti naše ponude. Pred nama je još dobar dio kolovoza nakon kojeg ćemo napravit cjelovit presjek ovog glavnog dijela turističke godine. Hrvatski turizam i ove godine potvrđuje svoju snagu, a ostvareni rezultati pokazuju da smo na dobrom putu i da zajedno uspješno odgovaramo na promjene i izazove“, izjavio je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji ostvareno 11,1 milijuna noćenja

Kada turistički rezultat Hrvatske segmentiramo po županijama, u prvih sedam mjeseci najviše noćenja ostvareno je u Istri (16,7 milijuna noćenja), Splitsko-dalmatinskoj županiji (11,1 milijuna noćenja) te na Kvarneru (9,7 milijuna noćenja), a gledano prema destinacijama u Dubrovniku, Rovinju, Poreču, Splitu i Umagu.

„Dosadašnji tijek i rezultati turističke godine pokazuju da Hrvatska i dalje ima vrlo snažnu poziciju na globalnom turističkom tržištu, unatoč svim zahtjevnim okolnostima. Ono što posebno iščitavamo iz ovogodišnjih turističkih kretanja jest promjena načina na koji gosti donose odluke o svojim putovanjima. Last minute rezervacije imaju važnu ulogu, a pri odabiru destinacije sve se više traži najbolji omjer cijene i kvalitete, uz sigurnost i jednostavnu dostupnost. Hrvatska u tom kontekstu ima niz prednosti; od blizine našim najvažnijim emitivnim tržištima i dobre prometne povezanosti do raznolikosti ponude koja omogućuje različite vrste odmora. Ostvareni rezultati stoga nam daju dodatni vjetar u leđa za nastavak turističke godine, tim više što je pred nama razdoblje Ferragosta, tradicionalno vrlo važno za putovanja talijanskih gostiju. Osim glavnih ljetnih mjeseci, odlične najave bilježimo i za posezonu, za koju promotivne aktivnosti kreću sredinom kolovoza, i to posebno na tržištu Poljske i Velike Britanije“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Gledano prema tržištima, tijekom prvih sedam mjeseci najviše su noćenja ostvarili gosti s tržišta Njemačke (10,3 milijuna noćenja), Hrvatske (7,6 milijuna noćenja), Slovenije (6,7 milijuna noćenja), Austrije (4,3 milijuna noćenja), Poljske (3,9 milijuna noćenja), Češke (3 milijuna noćenja), UK-a (2,2 milijuna noćenja), Mađarske (2,1 milijuna noćenja) i dr.

Prema podacima sustava eVisitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom charteru (sustav eCrew), u Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do kraja srpnja ostvareno 12,4 milijuna dolazaka i 59,1 milijun noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 1 posto u dolascima i u noćenjima. Od toga je na Jadranu ostvareno 56,1 milijun noćenja, što predstavlja rast od 0.5 posto u odnosu na lani, a na kontinentu, uključujući i grad Zagreb, ostvareno je više od 3 milijuna noćenja, što je 1 posto više nego lani.

Podaci sustava eVisitor također pokazuju kako je u Hrvatskoj tijekom srpnja ove godine, zabilježeno 4,7 milijuna dolazaka i 29,6 milijuna noćenja, što u odnosu na srpanj lani, predstavlja rast od 2,5 posto u dolascima i 1 posto u noćenjima. U sedmom mjesecu najviše gostiju bilo je s tržišta Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke, Austrije, Mađarske i dr. Gledano prema županijama, najviše turista brojale su Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner, a kada se uzmu u obzir same destinacije, najposjećeniji bili su Rovinj, Vir, Poreč, Medulin i Dubrovnik.

„Zadovoljni smo turističkim rezultatima ostvarenima u prvih sedam mjeseci ove godine, a posebno činjenicom da smo u srpnju ostvarili najbolji rezultat u posljednje dvije godine. To potvrđuje da hrvatski turizam i dalje zadržava svoju konkurentnost i otpornost te da, unatoč promjenama na tržištu, uspijevamo održati pozitivne trendove. Posebno veseli što dobre rezultate bilježimo i u financijskim pokazateljima. U srpnju je vrijednost fiskaliziranih računa porasla 18 posto, dok je broj izdanih računa veći za 8 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine. Rast bilježimo i u cestovnom, zračnom i pomorskom prometu, a svi ovi rezultati potvrđuju da smo dobro odgovorili na okolnosti na tržištu – i kroz kvalitetnu promociju Hrvatske i kroz pravodobnu prilagodbu ponude. Zahvaljujem cijelom turističkom sektoru na uloženom trudu, a posebno pružateljima usluga smještaja koji su reagirali na naše apele i svojim akcijskim ponudama dodatno pridonijeli konkurentnosti naše ponude. Pred nama je još dobar dio kolovoza nakon kojeg ćemo napravit cjelovit presjek ovog glavnog dijela turističke godine. Hrvatski turizam i ove godine potvrđuje svoju snagu, a ostvareni rezultati pokazuju da smo na dobrom putu i da zajedno uspješno odgovaramo na promjene i izazove“, izjavio je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta.

Kada turistički rezultat Hrvatske segmentiramo po županijama, u prvih sedam mjeseci najviše noćenja ostvareno je u Istri (16,7 milijuna noćenja), Splitsko-dalmatinskoj županiji (11,1 milijuna noćenja) te na Kvarneru (9,7 milijuna noćenja), a gledano prema destinacijama u Dubrovniku, Rovinju, Poreču, Splitu i Umagu.

„Dosadašnji tijek i rezultati turističke godine pokazuju da Hrvatska i dalje ima vrlo snažnu poziciju na globalnom turističkom tržištu, unatoč svim zahtjevnim okolnostima. Ono što posebno iščitavamo iz ovogodišnjih turističkih kretanja jest promjena načina na koji gosti donose odluke o svojim putovanjima. Last minute rezervacije imaju važnu ulogu, a pri odabiru destinacije sve se više traži najbolji omjer cijene i kvalitete, uz sigurnost i jednostavnu dostupnost. Hrvatska u tom kontekstu ima niz prednosti; od blizine našim najvažnijim emitivnim tržištima i dobre prometne povezanosti do raznolikosti ponude koja omogućuje različite vrste odmora. Ostvareni rezultati stoga nam daju dodatni vjetar u leđa za nastavak turističke godine, tim više što je pred nama razdoblje Ferragosta, tradicionalno vrlo važno za putovanja talijanskih gostiju. Osim glavnih ljetnih mjeseci, odlične najave bilježimo i za posezonu, za koju promotivne aktivnosti kreću sredinom kolovoza, i to posebno na tržištu Poljske i Velike Britanije“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Gledano prema tržištima, tijekom prvih sedam mjeseci najviše su noćenja ostvarili gosti s tržišta Njemačke (10,3 milijuna noćenja), Hrvatske (7,6 milijuna noćenja), Slovenije (6,7 milijuna noćenja), Austrije (4,3 milijuna noćenja), Poljske (3,9 milijuna noćenja), Češke (3 milijuna noćenja), UK-a (2,2 milijuna noćenja), Mađarske (2,1 milijuna noćenja) i dr.