Najbolji shopping za povratak školi je u Jokeru

Čini vam se da ste još jučer pospremali stare bilježnice i školske torbe, a nova školska godina već je pred vratima! I dok nas vremenske prilike podsjećaju na to da se ljeto bliži kraju, pravo je vrijeme da navratite do svog omiljenog centra i obavite kupovinu za vaše najdraže i najmlađe.

Idealan izbor brendova s dječjim asortimanom – Blukids, OVS Kids, Next, Pepco, Takko Fashion, Sara, Ciciban, Mass, Deichmann, Hervis…, te brojne trgovine s odličnim izborom školskog asortimana, poput Hoću knjigu, Mullera, Tedija, Tommya, Hajduk Fan Shopa… garantiraju jednostavan i bezbolan Back to School shopping jer Joker je prva adresa na kojoj u kratko vrijeme možete obaviti najkvalitetniju kupnju.

Da kupovina prođe uz što manje stresa i troška, Jokerove su trgovine pripremile cijelu listu posebnih pogodnosti i akcija povodom početka nove školske godine. Listu popusta možete pregledati na ovom linku: https://joker.hr/novosti/najbolji-shopping-za-povratak-skoli-je-u-jokeru/.

Za vikend vas u Jokeru čeka i najbolji provod prije početka nove školske godine. U CineStaru Joker 2. i 3.9. pretpremijerno pogledajte najnoviji animirani naslov MIA I JA: FILM i zavirite u čaroban svijet vilenjaka, jednoroga i zmajeva. Školarce na Back to School vikendu Cinestar Joker daruje poklonom – rasporedom sati (do isteka zaliha), a nagrađuje i najsretnije posjetitelje na odabranim projekcijama.

Tinkerlabs u Jokeru ima otvorene prijave za novu školsku godinu. Ako vas interesira više detalja o ovom djeci uvijek zanimljivom programu, posjetite njih promotivno-pokazni pult u prizemlju centra u subotu 2.9. od 11 do 14 sati i od 16 do 20 sati, te u nedjelju 3.9. od 15 do 21 sat i na vrijeme rezervirajte svoje mjesto u ovom program za vaše male znanstvenike.