Najbolji hrvatski interijer nalazi se u Splitu: Papalićeva palača osvojila prestižnu nagradu

Na svečanoj dodjeli nagrada Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA), održanoj u sklopu Godišnje izložbe ostvarenja hrvatskih arhitekata u zagrebačkom parku Maksimir, projekt Rekonstrukcije dvorišta i prizemne etaže Papalićeve palače - Muzeja grada Splita osvojio je prestižnu nagradu „Bernardo Bernardi“ za najuspješnije ostvarenje na području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja.

Ova nagrada, koju struka dodjeljuje za izvrsnost u oblikovanju i dizajnu interijera, pripala je autorskom timu koji čine dizajner i arhitekti Damir Gamulin, Antun Sevšek i Ivo Vojnović. Njihovo rješenje prepoznato je kao vrhunski primjer suvremene arhitektonske i dizajnerske intervencije unutar osjetljivog povijesnog tkiva gotičko-renesansne palače.

Projekt koji spaja povijest i suvremenost

Nagrađeni projekt obuhvaća cjelovitu rekonstrukciju i novi stalni postav prizemne etaže te dvorišta Papalićeve palače. Arhitekti su projekt muzeja oblikovali tako da sama arheološka nalazišta postanu glavni sadržaj i odrednica prostora. Umjesto klasičnog poda, arheološki sloj pretvoren je u izložbeni artefakt, dok se kretanje posjetitelja odvija lebdećim mostovima koji čuvaju cjelovitost nalazišta i nenametljivo integriraju potrebne instalacije. Muzeološki postav izveden je suptilnim izložbenim elementima koji poštuju postojeći kontekst, a neutralno tretirani tamni zidovi i pažljivo usmjerena rasvjeta dodatno naglašavaju arheološke iskopine. Recepcija je oblikovana kao mirna prijelazna zona koja uvodi posjetitelja u dramaturški osmišljen izložbeni prostor. Autorski tim Gamulin-Sevšek-Vojnović uspješno je riješio kompleksne tehničke i prezentacijske izazove, stvorivši pročišćen, visokoestetiziran prostor koji na inovativan način prezentira bogatu splitsku baštinu.

Trijumf ustrajnosti i timskog rada

U realizaciji ovog iznimno zahtjevnog projekta sudjelovao je širok krug stručnjaka koji su surađivali više od dvije godine, počevši od intenzivnih koordinacija započetih u svibnju 2023. pa sve do završetka realizacije u rujnu 2025. godine.

Povodom osvajanja ove velike nacionalne nagrade, ravnateljica Muzeja grada Splita Vesna Bulić Baketić izrazila je izniman ponos i zahvalnost cijelom timu.

„Teško je riječima opisati količinu sreće i ponosa koju osjećamo nakon što je nagrada 'Bernardo Bernardi' otišla upravo projektu novog postava Muzeja grada Splita. Samo oni koji su od svibnja 2023. do rujna 2025. godine proveli na svakom koordinacijskom sastanku znaju s kakvim se sve izazovima ova ekipa suočavala kako bi Split dobio muzej kakav zaslužuje.“, rekla je Bulić Baketić i dodala:

„Količina ljubavi, stručnosti, strpljenja i požrtvovnosti nadjačala je sve administrativne i tehničke prepreke s kojima smo se susretali. Ovo priznanje struke dokaz je da se beskompromisna predanost kvaliteti uvijek isplati, a ova nagrada koja je izmamila i suze radosnice u našem timu kruna su dvogodišnjeg rada.“

Ova nagrada ne samo da pozicionira Muzej grada Splita i Papalićevu palaču kao nezaobilaznu točku kulturne baštine, nego i kao vrhunski primjer suvremene hrvatske arhitekture i dizajna interijera na najvišoj razini.