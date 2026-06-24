Najbolje od Kinoteke Zlatna vrata ponovno na velikom platnu

Kinoteka Zlatna vrata u srpnju donosi reprize najuspješnijih filmova s dosadašnjeg repertoara, pružajući publici priliku da nadoknadi propuštene naslove i ponovno pogleda neka od najboljih ostvarenja prikazanih proteklih mjeseci.

Kako bi ljubiteljima filma omogućili što povoljniji pristup programu, uvedene su posebne kartice za tri ili pet projekcija po vlastitom izboru. Kartica za tri projekcije stoji 10 eura, dok je za pet projekcija potrebno izdvojiti 15 eura.

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Kartice vrijede od 23. lipnja do 11. srpnja, što znači da se po sniženoj cijeni može pratiti i dio lipanjskog programa. U tom će razdoblju u Kinoteci Zlatna vrata biti prikazano više od trideset vrhunskih filmskih naslova, od kojih se većina može pogledati isključivo u kinotečnom programu, pa organizatori ističu kako je riječ o prilici koju ljubitelji sedme umjetnosti ne bi trebali propustiti.