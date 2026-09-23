Naizgled malo curenje krije veliki kvar: Podstrana, Stobreč i Šine ostat će bez vode

Curenje vode na izlazu na magistralu, zbog kojeg su se posljednjih dana građani obraćali Gradskom kotaru Šine, nije bezazlen problem. Kako su objavili iz kotara, riječ je o većem kvaru na magistralnom vodu zbog kojeg će tijekom sanacije bez vode privremeno ostati šire područje.

Problem je nastao na ventilu profila 500 milimetara na magistralnom vodu za Podstranu. Za servis ili eventualnu zamjenu ventila bit će potrebno obustaviti vodoopskrbu na području Podstrane, Stobreča i Šina.

Zahvat odgođen do završetka sezone

Iz Gradskog kotara Šine navode kako je upravo opseg zahvata razlog zbog kojeg kvar još nije saniran.

Kako se tijekom ljetne sezone ne bi prekidala vodoopskrba velikom broju kućanstava, radovi su odgođeni za razdoblje nakon završetka sezone.

Prema trenutačnom planu, zahvat bi trebao početi nakon 15. listopada.

Točan termin radova, kao i vrijeme u kojem će Podstrana, Stobreč i Šine ostati bez vode, zasad nije objavljeno. Iz kotara poručuju da će građani o planiranoj obustavi vodoopskrbe biti pravovremeno obaviješteni.