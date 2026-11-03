Nagrađivani dokumentarac o izraelskim napadima na Gazu stiže u Split i Dalmaciju: Donosi potresna svjedočanstva iz samog vojnog sustava

Nagrađivani dokumentarni film "Naza", koji donosi svjedočanstva pripadnika izraelske vojske i obavještajnih službi o napadima na Gazu, ovog tjedna stiže pred publiku u Splitu i još pet dalmatinskih gradova i mjesta. Film je već izazvao snažne reakcije međunarodne javnosti, a zbog izostanka redovne kinodistribucije bit će prikazan na posebnim projekcijama.

Festival mediteranskog filma Split u suradnji s Multimedijalnim kulturnim centrom (MKC) organizira projekciju u petak, 6. studenoga, s početkom u 19 sati, u Amfiteatru splitskog Doma mladih. Osim u Splitu, film će moći pogledati i publika u Bolu, Supetru, Trogiru, Makarskoj i Hvaru.

Svjedočanstva iz izraelske vojske i obavještajnih službi

Autori dokumentarca su Yuval Abraham i Rachel Szor, koji stoje iza Oscarom nagrađenog filma "Jedina zemlja" ("No Other Land"). Taj je dokumentarac splitska publika imala priliku pogledati na Festivalu mediteranskog filma Split 2024. godine. Njihovo novo ostvarenje "Naza" donosi anonimna svjedočanstva pripadnika izraelske vojske i obavještajnih službi koji govore o sustavu nadzora palestinskog stanovništva, algoritamskom odabiru vojnih ciljeva te korištenju umjetne inteligencije tijekom izraelskih napada na Pojas Gaze.

Kroz iskaze ljudi koji su bili dio vojnog i obavještajnog sustava dokumentarac otvara pitanja o odgovornosti za vojne operacije, ulozi suvremene tehnologije u ratovanju te posljedicama koje takve metode ostavljaju na civilno stanovništvo.

Film je svjetsku premijeru imao na Filmskom festivalu u Veneciji, gdje je, prema najavi organizatora, osvojio Posebnu nagradu žirija i bio ispraćen dugotrajnim ovacijama publike. Njegovo prikazivanje izazvalo je reakcije i izvan filmskih krugova. Autori su se našli na udaru izraelskih vlasti, dok su anonimna svjedočanstva protagonista dodatno otvorila raspravu o metodama djelovanja izraelske vojske, vojnoj tajnosti i odgovornosti za postupke tijekom sukoba.

Projekcije u šest dalmatinskih mjesta

Dalmatinska publika film će moći pogledati tijekom nekoliko dana. U četvrtak, 5. studenoga, projekcije su najavljene u Bolu, Supetru, Trogiru i Makarskoj, dok će se splitska projekcija održati u petak, 6. studenoga, u 19 sati u Domu mladih. Posljednja najavljena projekcija održat će se u nedjelju, 8. studenoga, u Hvaru. Ulaznice za splitsku projekciju dostupne su putem stranice Kina Mediteran, a moći će se kupiti i na ulazu u Amfiteatar Doma mladih sat vremena prije početka prikazivanja.