Nagrađeni za predan rad, a nagrade daruju drugima: Omiški policajci pomažu nakon požara

Gradovi i općine na području Omiša i ove godine, u sklopu obilježavanja Dana policije i blagdana svetog Mihovila, uručit će priznanja i nagrade policijskim službenicima Policijske postaje Omiš.

Svečanosti uručenja nagrada i priznanja policijskim službenicima koji su svojim radom i iznimnim zalaganjem doprinijeli unaprijeđenju rada policije, ali i osjećaja sigurnosti u lokalnoj zajednici, jučer, 24. rujna 2026. godine su održane u Gradu Omišu te Općini Šestanovac.

Nagrađeni su policijski službenici Policijske postaje Omiš - Jure Merčep i Marko Jagorinac.

Gradonačelnik Grada Omiša, Zvonko Močić uoči Dana policije i blagdana svetog Mihovila uručio je policijskom službeniku Juri Merčepu nagradu i priznanje za rad i izniman doprinos službi, dok je nagradu za doprinos sigurnosti mještana u prostorijama Općine Šestanovac primio policijski službenik Marko Jagorinac, koju mu je uručio načelnik Općine Martin Merčep.

Svečanosti uručenja nagrada bit će organizirane i u općinama Dugi Rat i Zadvarje koji će nagraditi Miljenka Bobanca i Antoniju Vuković.

Svi nagrađeni policijski službenici Policijske postaje Omiš odlučili su novčani dio nagrade koje su dobili donirati za pomoći u sanaciji posljedica od požara, kako bi na taj način dali svoj doprinos i u teškim i zahtjevnim situacijama i na ovaj način bili potpora građanima.