Profesor sa splitskog fakulteta primio nagradu za životno djelo: 'Autoritet se gradi primjerom, ne strogoćom'

Nagrada za životno djelo „Ivan Filipović“ za 2025. godinu u području visokoga obrazovanja, najviše državno priznanje u sustavu odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske, uručena je prof. emer. Marku Dragiću u Hrvatskom saboru

Ovogodišnja dodjela okupila je troje dobitnika nagrade za životno djelo te 15 godišnjih laureata iz različitih razina odgojno-obrazovnoga i znanstveno-stručnoga djelovanja.

Uz prof. emer. Marka Dragića, Nagradu za životno djelo za 2025. godinu dobila je prof. Marina Čubrić za doprinos srednjoškolskom obrazovanju, dok je u području znanstvenoga i stručnoga rada nagrađena prof. dr. sc. Dejana Bouillet za doprinos razvoju socijalne i inkluzivne pedagogije.

U obrazloženju Odbora za dodjelu Nagrade „Ivan Filipović“ istaknuto je da je Dragić iznimno produktivan i visoko citiran hrvatski znanstvenik, autor deset znanstvenih monografija, dvije stručne knjige, jednoga sveučilišnoga udžbenika i jednoga priručnika, uz dugogodišnji rad u visokom obrazovanju te mentoriranje stotina studenata i devet doktoranada.

U ime svih nagrađenih prof. emer. Dragić je istaknuo kako uloga odgojitelja, učitelja, nastavnika i profesora nadilazi samu nastavu te da je osobni primjer ključan u odgoju mladih.

„Naše ponašanje mora biti uzorno i često ima veću vrijednost od onoga što na samome satu predajemo. To je, još od antičkih vremena, povijesna istina. Bez obzira na nagrade, i godišnje i one za životno djelo, trebamo biti još bolji. Kada stanemo, sigurno ćemo nazadovati“, poručio je.

Dodao je kako je u današnjim, na svoj način izazovnim i teškim vremenima posebno važno odgajati mlade naraštaje u duhu razumijevanja, empatije, solidarnosti, čovjekoljublja, domoljublja, rodoljublja i bogoljublja, naglasivši pri tome vjernost načelima Ivana Filipovića, „oca učitelja“, po kojem nagrada nosi ime.

Zahvalio je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih te Odboru za dodjelu Nagrade „Ivan Filipović“, a posebnu zahvalnost uputio je obiteljima, kao i učenicima i studentima te bivšim generacijama koje su svojim radom, odricanjem i žrtvom, pa i životima onih koji su ih položili za slobodu domovine, ugradile temelje u ono što danas imamo.

„U ono što smo ugrađivali tada i sada, mi ostajemo upisani u temelje domovine. I upravo zbog toga bit ćemo tu i kad nas ne bude“, poručio je Dragić.

Nagrada „Ivan Filipović“ dodjeljuje se od 1964. godine i predstavlja najviše državno priznanje u području odgoja i obrazovanja.