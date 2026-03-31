Nadzorni inženjer Poljuda: "Stadion se može sanirati, a Nijemci su spremni"

Sudbina Poljuda postala je svojevrsno 'hamletovsko pitanje', a neki bi rekli, 'ne daj Bože', i poput onog 'istočnog pitanja' o 'bolesniku s Bospora'. Oni koji zagovaraju rušenje Poljuda predstavili su četiri moguće opcije njegove budućnosti, među kojima je 'najglasnija' izgradnja novog stadiona na istoj lokaciji. Taj projekt procjenjuje se na 461,7 milijuna eura i uključuje izgradnju kampa i akademije u Stobreču.

Kako piše portal Bauštela, posljednjih tjedana ime stadiona Poljud poprilično se 'prostituira'. Pritom ne mislimo na ljude koji su sudjelovali u projektu njegove izgradnje, a koji su, 'Bogu hvala', još uvijek živi i imaju štošta za reći. Magaševom remek-djelu divi se čitav svijet, ali bi se taj isti svijet mogao i smijati kada bi se ovako arhitektonski vrijedan objekt, ujedno i zaštićeno kulturno dobro, srušio.

Rekonstrukcija ili samo sanacija?

Zanimljiva je situacija u kojoj Ante Mihanović, jedan od projektanata Poljuda, tvrdi da rekonstrukcija nije moguća. Kako kaže, zamor materijala, uzrokovan vjetrom, zahvatio je mnoge dijelove čelične konstrukcije. Armiranobetonski stupovi, ukupno njih osam, nalaze se na rubu zamora.

No je li to baš tako? Uostalom, već smo ranije pisali zašto bi bilo idealno rekonstruirati stadion Poljud, iako smo tada tek 'zagrebali površinu' problema i mogućih rješenja.

S druge strane, postoji i značajan broj stručnjaka koji smatraju da je rekonstrukcija itekako moguća. Jedan od njih je profesor emeritus, građevinski inženjer i stručnjak za sigurnost metalnih i drvenih konstrukcija Bernardin Peroš, piše Bauštela.

Više pročitajte OVDJE