NADREALNI PRIZORI S TRSTENIKA: Ulicom teče rijeka, bujica se slijeva prema moru

Obilna kiša koja je danas pogodila Split stvorila je velike probleme diljem grada, a posebno dramatični prizori stižu s Trstenika.

Na snimci s tog područja vidi se ogromna količina vode koja se ulicom slijeva prema moru, zbog čega prometnica u pojedinim trenucima više nalikuje na riječno korito nego na gradsku ulicu.

Voda velikom brzinom nadire niz Trstenik, a snimka najbolje pokazuje koliko je intenzivan bio pljusak koji je zahvatio grad.

Podsjetimo, na pojedinim dijelovima Splita palo je i do 55 litara kiše po četvornom metru, a problemi su zabilježeni na brojnim gradskim prometnicama. Pod vodom su se našli dijelovi Poljičke ceste i Ulice Brune Bušića, a sada stižu i nevjerojatni prizori s Trstenika.