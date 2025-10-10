Nadomak Splita pronađeni tragovi iz vremena doseljavanja Slavena: Sve je predstavljeno u zborniku posvećenom Tomi Vinšćaku

Publika je imala priliku pogledati i Vinšćakov dokumentarni film „U svijetu bogova“ koji je 2007. godine snimio u suautorstvu s Alceom Martijem, a koji donosi njegov fascinantan pogled na Tibet, njegovo vjerovanje i duhovnost.

Zbornik koji čuva duh istraživača

Zbornik „Mit, vjerovanje i prostor“ okuplja autore koji su svojim radovima željeli nastaviti put istraživanja kojim je Vinšćak kročio. Neki od njih naslanjaju se na rezultate njegova projekta „Sakralna interpretacija krajobraza“, dok drugi istražuju teme iz područja ekološke antropologije, kulturne botanike i animalistike, simboličkih konceptualizacija prostora, kao i analize hinduističkih tekstova te razvoja butanskog budizma.

U zborniku se obrađuju i teme šamanizma, vjerovanja u krsnike i srodna bića u suvremenom kontekstu, kao i modernog vještičarstva (wicca). Posebnu vrijednost daje pregled land art radova renomirane umjetnice, a knjiga završava bibliografijom Tome Vinšćaka i fotografskim prilogom koji čitatelja vodi kroz tematsko-kronološku lentu njegovih istraživanja.

U čast znanstveniku koji je spajao svjetove

Predstavljači su istaknuli kako je Vinšćak bio istraživač koji je jednako duboko razumio tradiciju i suvremenost, a njegova sposobnost povezivanja mitova, vjerovanja i prostora otvarala je nova tumačenja ljudske duhovnosti.

„Tomo je uvijek uspijevao spojiti znanost i osjećaj svetog prostora,“ kazala je dr. sc. Marijana Belaj, dodavši kako je „njegov rad i danas temelj brojnim istraživanjima, ali i inspiracija mladim etnolozima“.

Događaj je zaključen u toploj atmosferi, uz razgovore i prisjećanja na čovjeka koji je svoj život posvetio istraživanju čovjeka, prirode i božanskog – Tomi Vinšćaku.

