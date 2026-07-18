Nadljudski pothvat sedmorice članova BMW MK Dalmacije: Lisabon – Klis za manje od 40 sati

Nakon što su sinoć u samo 21 sat i 30 minuta odvozili više od 2.100 kilometara na relaciji Lisabon – Milano, jutros u 10:00 sati ponovno sjedaju na svoje motocikle i kreću prema Hrvatskoj.

Ako sve bude teklo prema planu, večeras oko 22:00 sata stići će na Moto Party MK Free Riders Klis na Kočinjem Brdu, čime će završiti nevjerojatan izazov – 3.000 kilometara od Lisabona do Klisa u manje od 40 sati.

Ovaj pothvat dio je humanitarne vožnje Across Europe, koja se vozi u sklopu PROJEKTA 120 – Bradata vožnja Extreme, čiji je cilj prikupljanje sredstava za kupnju magneta za KBC Split – Firule, u suradnji sa Županijskom ligom protiv raka Split. Svaki prijeđeni kilometar simbol je borbe, nade i zajedništva u želji da se pomogne oboljelima i unaprijedi liječenje onkoloških pacijenata.

U samo 15 dana sedam članova BMW MK Dalmacije prošlo je više od 13.000 kilometara, obišlo više od 15 europskih država i tijekom ove vožnje prikupilo više od 13.000 eura donacija. Iza svakog kilometra stoje sati vožnje, umor, neprospavane noći i velika osobna žrtva, ali i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Projekt koji vodi predsjednik BMW MK Dalmacije, Željan Rakela, traje već osam mjeseci. U tom razdoblju odvozio je gotovo 80.000 kilometara, a zahvaljujući podršci građana, tvrtki i brojnih motociklista prikupljeno je više od 300.000 eura za humanitarne svrhe. Svaka donacija usmjerena je prema zajedničkom cilju – prikupljanju sredstava za kupnju magneta za KBC Split – Firule, u suradnji sa Županijskom ligom protiv raka Split.

Ovaj rezultat nije samo broj kilometara – on predstavlja zajedništvo, upornost i dokaz da motocikl može biti puno više od prijevoznog sredstva. Može biti pokretač promjena i simbol humanosti.

Pozivamo sve građane, prijatelje, motocikliste i ljude velikog srca da večeras dođu na Moto Party MK Free Riders Klis na Kočinjem Brdu i zajedno dočekaju naše dečke. Nakon gotovo 3.000 kilometara u manje od 40 sati, svaki pljesak, stisak ruke i osmijeh bit će im dodatna potvrda da se svaki prijeđeni kilometar i svaka kap znoja isplatila.

Vidimo se večeras u Klisu – dočekajmo zajedno heroje koji su još jednom pokazali da se srcem mogu ostvariti i naizgled nemogući ciljevi.