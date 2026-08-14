Nađete li se usred požara, ovo nikako ne radite: Vatrogasni zapovjednik upozorio na najveću pogrešku

O svemu što bi trebalo učiniti i što nikako ne bismo trebali raditi nađemo li se usred aktivnog požara otvorenog prostora ekipa Dnevnika razgovarala je s Dinom Kozlevcem, vatrogasnim zapovjednikom Istarske županije.

U slučaju da se građani nađu u situaciji gdje im neposredno prijeti požar, najvažnije je, kaže, ostati smiren i slušati upute službi.

Građane savjetuje da na objektima zatvore vrata i prozore prije nego što se udalje na sigurno. Posebno je upozorio da ne pokušavaju automobilom proći kroz dim i plamen.

"Bježati cestom kroz vatru, to je najveća pogreška. Treba se udaljavati od požara i pričekati čekati da opasnost prođe", poručio je.

Ako pak morate napustiti kuću ili apartman kojemu prijeti vatra, treba ponijeti samo dokumente i najnužnije premete te odmah otići iz objekta s djecom i ostalim ukućanima.

"Pokušaj da spasite imovinu može biti poguban, stoga dokumente treba držati na mjestu odakle ih se može brzo uzeti jer su sekunde u pitanju", naglašava.

Automobile, savjetuje, treba parkirati što dalje od šume i drugih zapaljivih površina. Vozilo se može premjestiti dok je požar još udaljen, ali kada se vatra približi, njime se nikako ne treba pokušavati probiti kroz područje koje je već ugroženo vatrom.

Kozlevac je također upozorio građane da se ne uključuju u gašenje jer za to nemaju potrebnu opremu niti su za to obučeni. Objekt kojeg žele spasiti se može zaliti vodom isključivo ako je požar dovoljno daleko i ako postoji siguran put za povlačenje. Gašenje vatre u svakom slučaju potrebno je prepustiti vatrogascima.