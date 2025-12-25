Nadbiskup Zdenko Križić predvodio božićno slavlje u splitskoj katedrali: "Radost, mir, zajedništvo i solidarnost su vrijednosti za koje stalno moramo moliti"

Na sam Božić, 25. prosinca, nadbiskup Zdenko Križić predvodio je svečano euharistijsko slavlje u splitskoj katedrali s početkom u 10 sati. Mnoštvo vjernika okupilo se u katedralu kako bi zajedno proslavili rođenje Isusa Krista, sudjelujući u molitvi, pjesmi i blagdanskoj atmosferi koju tradicionalno donosi Božić.

Nadbiskup je u homiliji govorio o Božiću kao dolasku Božje svjetlosti u tamu svijeta, podsjetivši na proročanstvo Izaije koji naviješta radost kakvu zemlja dotad nije poznavala jer nam se „rodilo dijete“. Istaknuo je kako Bog dolazi u liku djeteta da ga se nitko ne boji, da može biti prihvaćen i ljubljen te da nam se u toj malenosti objavljuju Božja nježnost i blagost. Govoreći o Isusu kao „Knezu mira“, mons. Križić naglasio je razliku između njega i „kneza ovoga svijeta“, jer dok Krist donosi i njeguje život, zlo uvijek promiče smrt i razaranje. Upozorio je kako se sile zla javljaju čim se počne sijati dobro, podsjetivši da „zlo ne mijenja lice“ te da se patnja nevine dječice od Herodova vremena do danas ne prestaje ponavljati. U tom je kontekstu citirao riječi pape Franje koji je govorio o „pokoljima nevinih“ našega vremena, istaknuvši kako su mnoga djeca današnji „mali Isus“.

Mons. Križić je zatim govorio o djeci kao središtu božićne poruke, naglasivši kako je zaštita njihova života temelj svih ljudskih prava te da pravo na život nitko nema ovlast oduzeti. Posebno se osvrnuo na nerođenu i neželjenu djecu, kao i na onu koja odrastaju u nasilju, ratu i iskorištavanju, upozorivši da uzimanje prava na život u ljudske ruke uvijek vodi tragediji. Naglasio je da dijete iz Betlehema i danas trpi sa svom poniženom i ubijenom djecom te da njihova krv „ne prestaje vapiti u Nebo“. Govoreći o svijetu bez Boga, istaknuo je kako bez Božje prisutnosti pravda uvijek ostaje na strani jačega, a kada vlast, novac i užitak postanu vrhovne vrijednosti, budućnost slabih postaje tama. Poručio je kako je nužno oživjeti savjest čovjeka jer „bez Boga pravda će uvijek biti na strani jačega“.

U završnom dijelu homilije nadbiskup je istaknuo da Božić trajno poziva na izgradnju pravednijeg, solidarnijeg i bratskijeg svijeta u kojem se poštuje dostojanstvo svake osobe. Podsjetio je da Isus u jaslama simbolizira sve malene i slabe te im poručuje blizinu i nadu. Osim toga maleni Isus želi da njegovi učenici danas prepoznaju „siromašne jaslice ovoga svijeta“ i konkretno se zauzmu za dostojanstveniji život drugih. Govoreći o odgoju, nadbiskup je istaknuo kako nije najteže roditi dijete, nego učiniti da ono izraste u čovjeka ljubavi, pravednosti i istine, jer upravo o tome ovisi budućnost naroda. Naglasio je da je zadaća roditelja i društva odgajati djecu u duhu poštovanja prema životu i drugome čovjeku, jer čovjek ranjen grijehom, ako se ne liječi „antibiotikom Božje ljubavi“, postaje nesposoban graditi civilizaciju ljubavi, mira i pravednosti. Zaključio je željom da Isus, koji je došao „da život imamo“, o svome rođenju svima podari puninu života te svima nazočnima i njihovim obiteljima uputio božićnu čestitku.

Križić: "Uvijek molimo Boga za ove vrijednosti"

"Božićna poruka svake godine je uglavnom ista. Ono za što uvijek molimo i što želimo imati, mi i drugi, jest radost, mir, zajedništvo, solidarnost. To su te vrijednosti za koje stalno moramo moliti, jer bez njih nećemo ni sami biti sretni. Stoga, i ovog Božića kao i svih Božića, uvijek ćemo iznova moliti Boga da nam dade te svoje darove koji su vječni", rekao je za Dalmaciju Danas nadbiskup Zdenko Križić.

Pohvalio je i pokret pjevanja bolesnicima u KBC-u Split, koje će u 12:30 održati zbor mladih sa Žnjana. Lijepa je to inicijativa koja se po prvi put održava ispred splitske bolnice.

"To je lijepo, da se i onima koji ne mogu uobičajeno slaviti Božić donese malo radosti", kazao je.

Osim katedralnog slavlja, nadbiskup će posjetiti i zatvor u Splitu, gdje će u 17 sati predvoditi misno slavlje za zatvorenike. Ovim posjetom želi iskazati brigu Crkve za sve članove zajednice, posebice one koji se nalaze u teškim životnim okolnostima, te im pružiti poruku nade, vjere i zajedništva.

Božićna euharistija i posjet zatvoru dio su dugogodišnje tradicije splitske nadbiskupije, kojom se ističe važnost duhovne prisutnosti Crkve u svim segmentima društva, ali i potiče solidarnost i suosjećanje među ljudima.