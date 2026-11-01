Nadbiskup Uzinić na misi citirao Mišu Kovača: “Ta pjesma u sebi sažima put svetosti”

Riječki nadbiskup Mate Uzinić tijekom propovijedi na blagdan Svih svetih prisjetio se legendarnog hrvatskog pjevača Mate Miše Kovača, koji je preminuo u nedjelju, 1. studenoga, u 86. godini života. Okupljenim vjernicima pročitao je stihove njegove pjesme "Budi čovjek dobre volje", istaknuvši kako upravo ta pjesma nosi snažnu poruku o dobroti, ljubavi i smislu kršćanskog života.

Kako prenosi Fiuman.hr, nadbiskup je tijekom misnog slavlja u župnoj crkvi na riječkoj Kozali ispričao kako je na putu iz Dalmacije prema Rijeci slušao pjesme Miše Kovača. Posebno ga je dirnula skladba "Budi čovjek dobre volje" iz 1999. godine, čije je stihove odlučio podijeliti s vjernicima.

"Sutra može biti kasno"

"Nekako mi se čini da ta pjesma u sebi sažima put svetosti koji se živi danas, a ne sutra. Jer sutra može biti kasno. A sažima ga u jednoj riječi – dobrota", poručio je Uzinić. Nadbiskup je pjesmu povezao s porukom blagdana Svih svetih, naglasivši kako se istinska ljubav prema bližnjima ne pokazuje samo uređivanjem grobova i paljenjem svijeća, nego prije svega brigom za ljude koji su još među nama. Pozvao je vjernike da ne odgađaju pomirenja, da posjete starije i nemoćne, pruže ruku usamljenima te ponovno uspostave kontakte s osobama s kojima su se udaljili.

Upozorio na licemjerje, mržnju i nasilje

U nastavku propovijedi Uzinić se osvrnuo i na društvene probleme, posebno upozorivši na licemjerje među vjernicima. Istaknuo je kako se kršćanska ljubav ne smije ograničiti isključivo na članove obitelji i najbliže prijatelje. Govorio je i o potrebi solidarnosti sa siromašnima, beskućnicima, migrantima i stranim radnicima, naglašavajući važnost prihvaćanja i razumijevanja drugih. Dotaknuo se i društvenih napetosti, poručivši kako je prosvjed protiv nepravde legitimno pravo, ali da nasilje, mržnja i huškanje ne mogu biti put prema rješavanju problema. Završetak propovijedi ipak je bio posebno emotivan. Prisjećajući se Miše Kovača, nadbiskup je njegovu pjesmu predstavio kao jednostavnu, ali snažnu životnu poruku koja nadilazi glazbu i podsjeća na važnost dobrote u svakodnevnom životu.

Svoje obraćanje zaključio je molitvom da Bog preminulom pjevaču podari zajedništvo svetih.