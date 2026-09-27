Nadbiskup Križić u Vrlici krstio peto dijete obitelji Maras: "Djeci ne trebaju savršeni roditelji"

Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić krstio je u nedjelju, 27. rujna, u Župi Gospe od Ružarija u Vrlici malu Lorenu, peto dijete Ivana i Dijane Maras, objavila je Splitsko-makarska nadbiskupija. Uz Lorenu su na slavlju bili njezini roditelji, četvero starije braće i sestara te kuma Maja Čaljkušić. Nadbiskup je tom prigodom govorio o daru novoga života i važnosti roditeljske prisutnosti u odrastanju djece.

Povezujući evanđeosku poruku s krštenjem, Križić je istaknuo kako se toga dana, uz dar novoga života, slavi i svjedočanstvo obitelji otvorene životu. "Peto dijete i peti put Bog kao da ovoj obitelji govori: ‘Ne boj se ljubiti. Ne boj se darovati. Ne boj se života’", poručio je nadbiskup.

Vrijeme, blizina i vjera kao najvažniji darovi

Roditelje je potaknuo da svojoj djeci prije svega daruju ono što se ne može kupiti – vrijeme, blizinu, vjeru i srce. Posebno je naglasio važnost njihove prisutnosti u svakodnevnom životu djece. "Djeci ne trebaju savršeni roditelji, trebaju im roditelji koji su prisutni u njihovu životu", istaknuo je Križić na slavlju krštenja u Vrlici.