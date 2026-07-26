Nadbiskup Križić krstio Klaru, šesto dijete obitelji Špar

U svetištu Gospe od Pojišana u Splitu tijekom župnog misnog slavlja u nedjelju, 26. srpnja, krštena je malena Klara, šesto dijete u obitelji Mije i Marije Špar. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, a u koncelebraciji su sudjelovala trojica svećenika predvođena gvardijanom samostana fra Josipom Milatovićem. Liturgijsko pjevanje predvodio je Mješoviti župni zbor, a malenu Klaru pratili su starija braća i sestre Mihaela, Šimun, Andrija, Marta i Jakov te kumovi Ružica i Josip Radošević.

Na početku misnog slavlja gvardijan fra Josip izrazio je dobrodošlicu nadbiskupu Križiću te srdačno čestitao obitelji Špar na krštenju njihova šestoga djeteta. Istaknuo je kako je taj dan razlog radosti ne samo za roditelje i obitelj, nego i za cijelu župnu zajednicu, zazvavši zagovor sv. Klare na novokrštenicu, njezinu obitelj te zaželjevši obitelji Božji mir i blagoslov u njihovu životu. Nadbiskup križić zatim je započeo s misom.

Nadbiskup je u propovijedi, polazeći od prvoga čitanja o mladom kralju Salomonu, istaknuo kako se pred čovjekom uvijek iznova nalazi pitanje što uistinu smatra najvećim bogatstvom svoga života. Podsjetio je kako Salomon od Boga nije tražio ni bogatstvo, ni moć, ni dug život, nego srce koje zna slušati i mudrost koja razlikuje dobro od zla. Upravo je to, naglasio je, ono što je oduševilo Boga, jer je Salomon tražio neprolazne vrijednosti koje oplemenjuju čovjeka i donose dobro drugima. Upozorio je kako današnje društvo čovjeka često mjeri prema uspjehu, imovini, položaju i popularnosti, ali iskustvo pokazuje da materijalno obilje ne može ispuniti prazninu srca ako čovjek izgubi iz vida ono najvažnije: odnos s Bogom, ljubav prema bližnjemu, čistu savjest, poštenje i milosrđe. „Čovjeka ne čini velikim ono što posjeduje, nego ono što nosi u svome srcu“, poručio je nadbiskup.

Govoreći o evanđeoskim slikama skrivenog blaga i dragocjenog bisera, nadbiskup je istaknuo kako se čovjek ne odriče svega zato što mora, nego zato što je pronašao nešto vrjednije. „Velike vrijednosti uvijek rađaju velika odricanja“, rekao je, pojasnivši kako odricanje nije teret kada čovjek zna za što živi. U tom je smislu naglasio kako kršćanstvo nije ponajprije popis zabrana, nego susret s najvećim blagom. Kada čovjek doista susretne Krista, mnoge stvari dolaze na svoje mjesto, a ono što se prije činilo nezamjenjivim postaje manje važno. „Srce ispunjeno Bogom najveće je bogatstvo koje možemo imati“, istaknuo je, dodavši kako čovjek koji otkrije Krista kao najveću vrijednost postaje čovjek radosti.

U završnom dijelu propovijedi nadbiskup se osvrnuo na krštenje male Klare, šestog djeteta Mije i Marije Špar, čestitavši roditeljima i istaknuvši kako je svako dijete istinski Božji dar i najveće bogatstvo obitelji. Naglasio je kako se život ne može mjeriti samo novcem, troškovima i materijalnom sigurnošću. „Dijete ne pita najprije koliko roditelji imaju, nego koliko vole“, poručio je, dodavši kako se ono najvažnije ne može kupiti nikakvim novcem, a to su toplina doma, obiteljska radost, sigurnost zagrljaja, osmijeh za stolom i osjećaj da je dijete voljeno i prihvaćeno. Podsjetio je još jednom kako djeca ne trebaju materijalno obilje, nego roditelje koji ih vole i dom u kojem ima radosti, smijeha i riječi „oprosti“, „hvala“ i „volim te“. „Svako novo dijete ne uzima ljubav iz obitelji, ono je umnaža“, zaključio je nadbiskup, moleći da Bog svojim blagoslovom prati ovu obitelj i svu njihovu djecu.

Nakon homilije uslijedio je obred krštenja tijekom kojega je nadbiskup podijelio taj sveti sakrament malenoj Klari. Prije svečanoga Božjeg blagoslova još je jednom čestitao roditeljima na daru šestoga djeteta te ohrabrio bračne parove da se ne boje života, istaknuvši kako su djeca najveće blago. Po završetku misnog slavlja uslijedilo je zajedničko fotografiranje, a nadbiskup je obitelji Špar uručio i prigodni dar.