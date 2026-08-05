Nadate se predahu od vrućina? Na vidiku je bura, ali nema razloga veseliti joj se

Nižu se vrući i suhi dani, aktualni toplinski val dodano će se intenzivirati prema kraju aktualno tjedna. Posljednjih dana svjedoci smo brojni požara, a samo brze reakcije vatrogasaca, kako zemaljskih, tako i zračnih snaga, zaslužni su da nije bilo većih požarnih fronti.

Nažalost, suho i (vrlo) vruće vrijeme u Dalmaciji se nastavlja do daljnjega, a situaciju bi dodatno mogla pogoršati vjetar, osobito od petka.

Jučer je unutrašnjost bila najtopliji dio zemlje. Primjerice, Osijeka je mjerio 39.3°C, a najtopliji u Dalmaciji bio je Knin s najvišom dnevnom temperaturom od 37 stupnjeva.

Danas će biti pretežno sunčano. Popodne će u Dalmatinskoj zagori mjestimice biti prolaznih pljuskova s grmljavinom. Noću tiho ili burin, danju će puhati slab do umjeren maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka od 15 do 25°C. Najviše dnevne većinom od 31 do 36°C.

Četvrtak donosi nastavak pravog ljetnog vremena. Popodne će u Dalmatinskoj zagori tek mjestimice biti prolaznih pljuskova s grmljavinom, većinom uz granicu s BiH. Noću tiho ili burin, danju će puhati slab do umjeren maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka od 17 do 27°C. Najviše dnevne većinom od 31 do 37°C.

Pretežno sunčano će biti i u petak. Popodne će u Dalmatinskoj zagori lokalno biti prolaznih pljuskova s grmljavinom. Noću tiho ili burin, danju će puhati slab do umjeren maestral. Popodne će na sjevernom Jadranu zapuhati bura koja će podno Velebita imati olujne udare, a navečer će jakih udara biti i u Dalmaciji. Minimalne jutarnje temperature zraka od 18 do 27°C. Najviše dnevne većinom od 32 do 38°C.

U subotu prijepodne vedro. Popodne će mjestimice biti slabih pljuskova s grmljavinom, ponajviše u Dalmatinskoj zagori. Noću će se bura smiriti, danju će zapuhati do umjeren vjetar zapadnih smjerova. OD jutra toplije, danju većinom od 33 do 39°C.

Vrlo slično bit će u sunčanu nedjelju, s tim da će na moru popodne puhati umjeren do pojačan vjetar zapadnih smjerova. Ljetne temperature zraka zadržat će se sljedeći tjedan, a nova bura očekuje se u srijedu.