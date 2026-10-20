"Nadam se da će netko napraviti listu za odstrjel": Jezive prijetnje hrvatskim novinarima, slučaj prijavljen policiji

Ozbiljne prijetnje, uvrede i javno prozivanje hrvatskih novinara zabilježeni su na društvenim mrežama nakon što je Facebook grupa "Narodni Reporteri" objavila fotografije 11 novinara i novinarki te jednog političkog analitičara, optužujući ih za sudjelovanje u navodnoj hajci na hrvatske navijače, posebice Torcidu. Incident se dogodio u nedjelju, 18. listopada, a slučaj je prijavljen policiji. O svemu je izvijestila regionalna mreža za sigurnost novinara SafeJournalists, koja je događaj evidentirala kao prijetnju životu i fizičkoj sigurnosti novinara.

Objavili fotografije novinara i nazvali ih "jahačima hrvatske apokalipse"

Prema informacijama SafeJournalistsa, sporna objava pojavila se 18. listopada u 18:57 sati, pod naslovom "12 jahača hrvatske apokalipse". U njoj su novinari optuženi za širenje mržnje prema Hrvatskoj, Hrvatima i hrvatskim navijačima, a pripisana im je i nostalgija za Jugoslavijom. Autori su njihov profesionalni rad nazvali "udruženim medijskim zločinačkim pothvatom", tvrdeći da njegovo središte navodno djeluje u Beogradu, uz financiranje i upravljanje srbijanske obavještajne agencije BIA. Za takve optužbe nisu ponuđeni nikakvi dokazi, ističe SafeJournalists. Među javno prozvanim novinarima nalaze se Tin Radić, Neven Barković, Luka Safundžić, Matej Devčić, Antonio Juričić, Vinko Vuković, Ana Raić, Hajrudin Merdanović, Bojana Mrvoš, Tomislav Klauški i Laura Šiprak. Riječ je o medijskim djelatnicima povezanima s redakcijama Index.hr-a, 24sata, Telegrama i Slobodne Dalmacije.

"Još da se izvuku njihove adrese"

Posebnu zabrinutost izazvali su komentari koji su uslijedili nakon objavljivanja fotografija i identiteta novinara.

Među njima su se pojavili pozivi na zabranu novinarskog rada, protjerivanje iz Hrvatske, ali i poruke koje se mogu protumačiti kao izravno ugrožavanje njihove sigurnosti. Jedan od komentatora napisao je: "Još da se izvuku njihove adrese". Drugi je poručio: "Sve dušmanska, pocrkali prije jutra". Posebno uznemirujući bio je komentar u kojem se spominje sastavljanje popisa za fizičku likvidaciju novinara. "Nadam se da će se netko sjetiti da po uzoru na ukrajince napravi listu za odstrijel", stoji u komentaru koji je zabilježio SafeJournalists. U pojedinim komentarima spominjali su se i urednici te vlasnici medija, uz tvrdnje da su upravo oni odgovorni za objavljene novinarske tekstove.

Nova objava samo 55 minuta poslije

Prema dokumentaciji SafeJournalistsa, Facebook grupa "Narodni Reporteri" nije se zaustavila na prvoj objavi.

Istoga dana, u 19:52 sati, odnosno samo 55 minuta nakon objavljivanja fotografija i optužbi, pojavila se nova objava pod naslovom "KOLUMNE ČITATELJA | SLOBODA GOVORA NIJE PRIVILEGIJ PRISTOJNIH". Prva objava već je potaknula niz uvredljivih i prijetećih reakcija usmjerenih prema novinarima koji su bili javno označeni.

Policija prikuplja informacije, reagirala i novinarska udruga

Slučaj je, prema evidenciji SafeJournalistsa, službeno prijavljen policiji, a postupak se trenutačno nalazi u fazi prikupljanja informacija o svim okolnostima događaja. Novinari su o incidentu obavijestili i novinarsku udrugu, koja je nadležnim institucijama uputila pismo zabrinutosti. U evidenciji regionalne mreže događaj je klasificiran kao sigurnosna prijetnja, odnosno prijetnja životu i fizičkoj sigurnosti novinara.