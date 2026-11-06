Nada za oboljele od rijetke i teške bolesti: HZZO odlučuje o lijeku koji djeluje na uzrok bolesti, evo kada se očekuje prvi korak

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) najavio je razmatranje zahtjeva za uvrštavanje novog lijeka za distrofičnu buloznu epidermolizu na svoju listu lijekova. Riječ je o rijetkoj genetskoj bolesti koja uzrokuje izrazitu osjetljivost kože i nastanak rana, a novi lijek, koji je već odobrila Europska agencija za lijekove, djeluje na sam uzrok bolesti. Prvi važan korak očekuje se već u utorak, 10. studenoga.

Iz HZZO-a su u petak izvijestili kako je ovlašteni predstavnik nositelja odobrenja podnio zahtjev za stavljanje lijeka s djelatnom tvari beremagen geperpavek na listu lijekova koje pokriva hrvatski sustav zdravstvenog osiguranja.

Europska agencija za lijekove (EMA) već je odobrila primjenu tog lijeka za liječenje rana kod osoba koje boluju od distrofične bulozne epidermolize (DEB).

Lijek za bolesnike koji nemaju terapijsku alternativu

Distrofična bulozna epidermoliza rijedak je nasljedni poremećaj koji uzrokuje iznimnu krhkost kože. Kod oboljelih i najmanje trenje ili ozljeda mogu dovesti do stvaranja mjehura i bolnih rana.

Iz HZZO-a ističu kako je riječ o posebno osjetljivoj skupini pacijenata s velikom nezadovoljenom potrebom za liječenjem.

„S obzirom na to da se radi o osjetljivoj skupini bolesnika kod kojih postoji velika neispunjena terapijska potreba, a sada je na europskom tržištu dostupan lijek koji djeluje uzročno i nema terapijske alternative, HZZO će razmotriti zahtjev podnositelja za stavljanje ovog lijeka na listu lijekova”, poručili su iz Zavoda.

Za razliku od postupaka kojima se prvenstveno ublažavaju posljedice bolesti, novi lijek usmjeren je na njezin genetski uzrok, što predstavlja važan napredak u liječenju rana povezanih s ovom dijagnozom.

Stručnjaci će procijeniti tko može primati terapiju

Prije donošenja odluke o uvrštavanju lijeka na listu HZZO-a potrebno je prikupiti niz stručnih podataka.

Hrvatski liječnici i stručnjaci koji se bave liječenjem distrofične bulozne epidermolize analizirat će način primjene lijeka, praćenje njegovih učinaka te broj bolesnika koji bi mogli biti kandidati za terapiju.

Razmotrit će se i organizacijske mogućnosti njegove primjene u hrvatskom zdravstvenom sustavu.

Iz HZZO-a naglašavaju kako se postupak provodi u skladu s propisanom procedurom i važećim rokovima.

Važan sastanak već 10. studenoga

Prijedlog za uvrštavanje lijeka na listu razmatrat će se na prvoj sljedećoj sjednici Povjerenstva za lijekove HZZO-a, zakazanoj za utorak, 10. studenoga 2026. godine.

Na sjednici se očekuju informacije medicinske struke koje će Povjerenstvu poslužiti za oblikovanje mišljenja o podnesenom zahtjevu.

Važno je naglasiti da razmatranje zahtjeva ne znači automatsko odobrenje financiranja lijeka. Odluka o njegovu eventualnom uvrštavanju na listu HZZO-a ovisit će o rezultatima stručne procjene i daljnjem postupku.

Ipak, najavljeno razmatranje predstavlja važan korak za oboljele od distrofične bulozne epidermolize i njihove obitelji, koji očekuju mogućnost pristupa novoj terapiji kroz hrvatski zdravstveni sustav.