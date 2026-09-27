Nada SM prvak Hrvatske! Splićani dominantno pomeli konkurenciju i do naslova bez poraza

Baseball klub Nada SM novi je prvak Hrvatske. Splićani su do naslova stigli na impresivan način, bez ijednog poraza u doigravanju. Nakon što su u polufinalnoj seriji s uvjerljivih 4:0 izbacili Zagreb, identičnim rezultatom svladali su i karlovačku Olimpiju u finalu.

Finalna serija počela je 19. i 20. rujna na splitskom Starom placu, gdje je Olimpija u obje utakmice prva dolazila do vodstva. Nada SM, međutim, nije dopustila iznenađenje.

U prvom susretu gosti su poveli 2:0, ali su Splićani preokretom stigli do pobjede 3:2. Dan poslije Olimpija je ponovno povela, ovoga puta 1:0, nakon čega je Nada preuzela kontrolu i slavila sa 7:4.

Yaferson briljirao u Karlovcu

Serija se potom preselila u Karlovac, gdje su Splićani u petak odigrali svoju najuvjerljiviju utakmicu finala.

Nada SM slavila je 5:0, a posebno se istaknuo bacač Lopez Gomez Yaferson. Utakmicu je završio bez primljenog poena, uz čak deset strikeouta, dok je domaćim igračima dopustio samo četiri udarca.

Takvom pobjedom Nada je stigla na korak do naslova prvaka.

Olimpija se vraćala, ali Nada nije ispustila prednost

Posao je dovršen u subotu pobjedom 10:5.

Za razliku od prve dvije utakmice, Nada je ovoga puta od početka bila u vodstvu. Splićani su poveli 4:0, no Olimpija se nije predavala i smanjila je na 4:2.

Nada je ponovno pobjegla na 5:2, domaćini odgovorili za 5:3, a nakon splitskog vodstva 7:3 Karlovčani su do kraja šeste izmjene stigli na samo dva poena zaostatka – 7:5.

Tu je njihov povratak zaustavljen.

U posljednje tri izmjene Olimpija više nije osvojila nijedan poen. Nada je, s druge strane, dodala jedan u osmoj te još dva u posljednjoj, devetoj izmjeni i postavila konačnih 10:5.

Time je splitska momčad zaključila finalnu seriju s čistih 4:0 i potvrdila naslov prvaka Hrvatske. Kada se tome pridoda identičnih 4:0 protiv Zagreba u polufinalu, Nada SM završila je doigravanje s impresivnim učinkom od osam pobjeda bez poraza.