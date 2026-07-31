Nada rukama stvara priče utkane u skulpture: Ove nedjelje imate priliku doživjeti ih uživo

Postoje umjetnici koji stvaraju rukama, a postoje oni koji stvaraju cijelim svojim bićem. Nada Žigo iz Podstrane pripada upravo toj drugoj skupini. Njezina posebna energija, u koju smo se i sami uvjerili, senzibilitet i unutarnja snaga pronalaze svoj najiskreniji izraz u skulpturi. Djela koja stvara odraz su emocija, promišljanja i osobnog puta koji je vodio do njezine prve izložbe. Kako smo doznali od Nade, njezina umjetnička priča započela je sasvim spontano izradom pitara, odnosno ukrasnih tegli. Ono što je u početku bio hobi, s vremenom se razvilo u prepoznatljiv skulptorski izraz.

U čvrstom i naizgled hladnom cementu Nada pronalazi mogućnost da oblikuje toplinu, emociju i život. U organizaciji Udruge Splitsko-dalmatinske županije, u nedjelju, 2. kolovoza 2026. godine, s početkom u 20 sati, na adresi Lušiško brce 3 u Kaštel Lukšiću, bit će otvorena prva izložba skulptura Nade Žigo pod nazivom "Radost života". Izložba donosi jedinstven uvid u autoričin stvaralački opus, prepoznatljiv po ekspresivnim, figurativnim i živopisnim skulpturama koje slave svakodnevicu, tradiciju i mediteranski duh. Kroz motive galebova, magaraca i ljudi iz dalmatinskog podneblja, Nada prenosi optimizam, vedrinu i istinsku radost življenja, dok naizgled hladnom cementu daje toplinu i dušu.

O njezinim skulpturama ne treba previše govoriti, najbolje ih je doživjeti uživo. Zato vas pozivamo da ove nedjelje budete dio početka jedne lijepe umjetničke priče i svojim dolaskom podržite Nadu na njezinoj prvoj izložbi.

Cijeli razgovor s Nadom Žigo pročitajte u ponedjeljak na našem portalu.