Nacionalni park Krka ponovno osvojio zlato za održivost i potvrdio Green Destinations status

Nacionalni park Krka ponovno je osvojio Green Destinations Gold Award, međunarodno priznanje za održivo upravljanje turističkim destinacijama. Nakon što je zlatnu nagradu za zeleno odredište prvi put osvojio 2024. godine, NP Krka sada je taj status uspješno obnovio u novom dvogodišnjem ciklusu, potvrdivši kontinuitet rada na održivu upravljanju, zaštiti prirodne i kulturne baštine, kvaliteti posjetiteljskog iskustva i suradnji s lokalnom zajednicom.

Priznanje je dodijeljeno nakon neovisne evaluacije prema Green Destinations Standard, međunarodnom okviru za procjenu održivosti destinacija, usklađenom s kriterijima Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Posebno visoke ocjene NP Krka ostvario je u područjima kulture i tradicije, upravljanja destinacijom, prirode i krajobraza i društvene dobrobiti. Ukupna ocjena rezultat je procjene šest područja održivosti, od upravljanja destinacijom i zaštite prirode do okoliša, kulturne baštine, društvene dobrobiti i poslovanja i komunikacije.

„Posebno nas veseli što smo nakon dvije godine ponovno potvrdili zlatni Green Destinations status. To priznanje za nas nije samo nagrada, nego potvrda da je održivost postala sastavni dio načina na koji upravljamo Nacionalnim parkom Krka. U proteklom smo razdoblju radili na provedbi postavljenih ciljeva i unapređenju brojnih segmenata upravljanja, a ovaj rezultat pokazuje da smo u tome ostvarili kontinuitet i napredak“, istaknula je Nella Slavica, ravnateljica Javne ustanove Nacionalni park Krka.

Dodala je da je jedan od ključnih elemenata održiva razvoja Parka upravo povezivanje svih onih koji sudjeluju u životu destinacije: „Održivost ne možemo graditi sami. Zato nam je posebno važno poticati naše suradnike i pružatelje turističkih usluga da u svoje poslovanje uvode održivije prakse, ali i slušati naše posjetitelje i lokalnu zajednicu. Njihove sugestije, komentari i iskustva za nas su vrijedan alat za donošenje odluka i konkretna poboljšanja. Kada povratna informacija donese pozitivne promjene, održivost prestane biti samo cilj i postane dio svakodnevnog upravljanja destinacijom. Zlato koje smo ponovno osvojili doživljavamo kao priznanje za dosadašnji rad, ali i kao dodatni poticaj za ono što je pred nama.“

Održivi razvoj u NP Krka obuhvaća širok raspon aktivnosti, od očuvanja prirodnih procesa, bioraznolikosti i kulturne baštine, preko upravljanja posjećivanjem i odgovornog korištenja prirodnih resursa, do edukacije, održive mobilnosti, smanjenja otpada i suradnje s lokalnom zajednicom. Takav pristup uključuje sustavno praćenje tih aktivnosti kroz izvješća o održivosti, u kojima se analiziraju, među ostalim, posjećenost, stanje ekosustava, potrošnja vode i energije, odlaganje otpada i društveni i gospodarski učinci turizma, i obavješćivanje javnosti o njima.

Green Destinations u svom je završnom izvješću ocijenio da je NP Krka dobro pozicioniran za nastavak unapređenja svoje održivosti, uz preporuke koje će poslužiti kao smjernice za sljedeći ciklus. Time novo zlatno priznanje istodobno predstavlja potvrdu postignutog i novi korak u kontinuiranom razvoju održive destinacije.