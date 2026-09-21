Nacionalni park Krka ponovno dio Zelene čistke: Zajedničkim snagama uklonjen otpad odložen izvan granica Parka

Zelena čistka okuplja građane, organizacije, tvrtke i institucije s ciljem podizanja svijesti o odgovornom odnosu prema okolišu. Ovogodišnja akcija čišćenja okoliša održana je u ponedjeljak, 21. rujna 2026. u naselju Lozovac, izvan granica Nacionalnog parka Krka. U čišćenju su sudjelovali volonteri Hrvatske poštanske banke, podružnice Šibenik, zajedno sa zaposlenicima Javne ustanove Nacionalni park Krka. Zajedničkim angažmanom prikupljena su čak dva kamiona sitnog i srednjeg kućanskog otpada neodgovorno bačenog u prirodu.

Javna ustanova Nacionalni park Krka zahvaljuje sudionicima akcije na uloženom vremenu i trudu i odgovornom odnosu prema prostoru u kojemu živimo. Ovakve zajedničke akcije ne doprinose samo čišćem okolišu, nego nas podsjećaju i na važnost svakodnevnog odgovornog postupanja s otpadom.

Posebnu pozornost potrebno je posvetiti nepropisnom odlaganju otpada u krškim područjima. Zbog specifične geološke strukture krša, onečišćenje s površine može dospjeti u podzemne vode, zbog čega nepravilno odlaganje otpada predstavlja rizik za prirodu, ali i za očuvanje kvalitete vodenih resursa. Srednji i veći kućanski otpad zato treba zbrinjavati na za to predviđen način. Građani se za obavijesti o odvozu i zbrinjavanju otpada mogu obratiti nadležnoj komunalnoj službi, koja će ih informirati o rasporedu besplatnog odvoza i o mogućnostima hitnog zbrinjavanja.

Otpad ostavljen u prirodi može ondje ostati desetljećima ili stoljećima. Plastici i metalnim konzervama potrebne su stotine godina za razgradnju. Upravo zato svaki pojedinac može pridonijeti očuvanju okoliša jednostavnom, ali važnom navikom – odlaganjem otpada na za to predviđena mjesta.

Nažalost, pojedine lokacije iznova postaju mjesta nepropisnog odlaganja otpada. Kako bi područje Nacionalnog parka Krka i njegovo neposredno okruženje ostali očuvani, lokalno stanovništvo i posjetitelji pozivaju se da otpad ne ostavljaju u prirodi, nego da ga zbrinu na odgovarajući način. Istodobno se nadležne službe i građani pozivaju da prijave slučajeve neprimjerenog odlaganja otpada kako bi se pravodobno uklonio i kako bi se spriječilo ponavljanje takvih pojava.

Zelena čistka dio je globalnog World Cleanup pokreta, pokrenutog 2008. godine, koji svake godine poveže milijune volontera u više od sto pedeset zemalja. Pod sloganom „Jedan dan. Jedan planet. Jedan cilj.“ ljudi diljem svijeta udružuju se radi čišćenja plaža, rijeka, šuma, ulica i drugih prostora, šaljući time snažnu poruku o potrebi zajedničke brige o okolišu.

Očuvanje prirode zajednička je odgovornost, a Zelena čistka jedan je od primjera koji pokazuju kako zajednički trud može donijeti konkretne promjene na terenu kad se radi o zaštiti i očuvanju okoliša.