Nacionalni park Krka priprema nabavu četiri nova terenska automobila koji će biti prilagođeni vožnji u zahtjevnijim uvjetima, uključujući neasfaltirane prometnice i neravan teren. Javna ustanova koja upravlja jednim od najpoznatijih hrvatskih nacionalnih parkova za tu je namjenu predvidjela 100.000 eura bez PDV-a, a postupak javne nabave objavljen je krajem listopada 2026. godine.

Prema dokumentaciji, riječ je o vozilima s pogonom na sve kotače, oznake 4 × 4, koja moraju imati konstrukcijske karakteristike primjerene terenskoj uporabi. Uz vozila se traže standardna i sigurnosna oprema potrebna za korištenje u cestovnom prometu i na terenu, kao i odgovarajuća tehnička dokumentacija.

Četiri vozila za teško pristupačne terene

Nacionalni park Krka obuhvaća raznolik prostor na kojem se, uz poznata turistička odredišta, nalaze šumski predjeli, makadamske prometnice i područja kojima se ne može pristupiti običnim osobnim automobilima. Upravljanje takvim prostorom zahtijeva odgovarajuću logistiku, pri čemu terenska vozila mogu biti važan dio svakodnevnog rada službi ustanove.

U objavljenoj nabavi posebno se naglašava potreba za pogonom na sve kotače, odgovarajućom udaljenošću podvozja od tla i konstrukcijom prilagođenom zahtjevnim uvjetima. Takve značajke omogućuju sigurnije kretanje po neravnim površinama te pristup lokacijama na kojima standardna cestovna vozila nemaju odgovarajuće mogućnosti.

Procijenjeno 25 tisuća eura po vozilu

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 100.000 eura bez PDV-a, što u prosjeku predstavlja 25.000 eura po vozilu bez PDV-a. Riječ je o računskom prosjeku, a ne potvrđenoj pojedinačnoj cijeni automobila jer će stvarna vrijednost ovisiti o ponudama i konačnom ishodu postupka.

Prema objavljenim kriterijima odabira, cijena nosi 90 posto bodova, dok jamstveni rok donosi preostalih deset posto. Predviđeno trajanje ugovora iznosi šest mjeseci od obostranog potpisa, što je razdoblje unutar kojeg se očekuje izvršenje ugovorenih obveza.

Hoće li služiti čuvarima prirode i interventnim ekipama?

Upravljanje nacionalnim parkom obuhvaća niz različitih poslova, među kojima su nadzor prostora, zaštita prirodnih vrijednosti, održavanje infrastrukture i osiguravanje uvjeta za posjećivanje. Terenska vozila mogu se koristiti za brojne takve zadaće, no iz objavljene nabave nije moguće sa sigurnošću utvrditi kojim će službama nova vozila biti dodijeljena.

Posebno bi bilo zanimljivo doznati hoće li služiti prvenstveno čuvarima prirode, djelatnicima održavanja, tehničkim službama ili drugim zaposlenicima ustanove. Važno je pitanje i zamjenjuju li se ovom nabavom dotrajala vozila iz postojećeg voznog parka ili je riječ o njegovu proširenju.

Važna je i zaštita osjetljivog prostora

Korištenje terenskih vozila u zaštićenim prirodnim područjima zahtijeva posebno pažljivo planiranje. Iako su takva vozila nužna za pristup pojedinim lokacijama, njihov rad mora biti usklađen s pravilima zaštite prirode i dopuštenim načinima kretanja unutar nacionalnog parka.

Zato bi, uz podatke o kupnji, bilo korisno objaviti i plan namjene vozila te način njihova korištenja na terenu. Time bi javnost dobila jasniju sliku o tome kako nabava pridonosi učinkovitijem upravljanju prostorom, sigurnosti djelatnika i očuvanju prirodnih vrijednosti.

Rok za dostavu ponuda je 20. studenoga 2026. u 12 sati. Nakon provedbe postupka bit će poznato koji je ponuditelj odabran i po kojoj će se cijeni vozila nabaviti.