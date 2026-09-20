Načeo Hajduk u Jadranskom derbiju pa priznao: "Gol nije bio pošten"

Rijeka je na Rujevici uvjerljivo svladala Hajduk rezultatom 3:0 u Jadranskom derbiju osmog kola HNL-a, no nakon utakmice mnogo se govori o situaciji koja je prethodila prvom pogotku domaće momčadi.

Upravo je strijelac tog gola Dantas nakon završetka susreta iznio zanimljivo viđenje situacije i otvoreno priznao kako smatra da njegov pogodak nije trebao biti priznat.

Hajduk je, inače, dobro ušao u susret. Splićani su u pojedinim razdobljima kontrolirali posjed, a uspjeli su i zatresti mrežu Rijeke. Ipak, pogodak Bijelih poništen je zbog zaleđa.

Potom je stigao prvi pogodak domaćina, oko kojeg se nakon utakmice povela rasprava.

Dantas je prije pogotka bio izvan terena, a nakon susreta kazao je kako mu je sudac dopustio povratak u igru prije nego što je, prema njegovim riječima, protekla propisana minuta.

"Iskreno, mislim da moj pogodak nije bio pošten. Sudac mi je rekao da mogu ući u igru, a bio sam vani samo 53 sekunde, a ne minutu koliko je propisano. Lopta je došla na lijevu stranu i zabio sam. Mislim da to nije pošteno. Recite što god želite, ali ja tako mislim", rekao je Dantas.

Zadovoljan pobjedom i podrškom navijača

Unatoč tome što je otvoreno progovorio o situaciji kod svog pogotka, portugalski nogometaš nije skrivao zadovoljstvo konačnim rezultatom i osvajanjem tri boda.

"Sretan sam. Znali smo koliko je ova utakmica važna za nas i za ljude koji žive za Rijeku. Dali smo sve od sebe i hvala Bogu što smo osvojili tri boda. Navijači nas nikada ne razočaraju, uvijek su uz nas do kraja. Ove sezone sve je otvoreno i idemo zajedno ostvariti svoje ciljeve", poručio je.

Rijeka je ovom pobjedom stigla do 14 bodova i trenutačno zauzima četvrto mjesto na ljestvici.

Hajduk je, s druge strane, porazom na Rujevici otvorio mogućnost Dinamu da pobjedom u svojoj utakmici preuzme vrh prvenstvene ljestvice.