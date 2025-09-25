Načelnik splitske policije: "Svaki mjesec uhvatimo barem 600 ljudi koji voze pod utjecajem droga ili alkohola. To su velike brojke"

Policijska uprava splitsko-dalmatinska povodom obilježavanja Dana policije i blagdana svetog Mihovila organizirala je svečani program koji se održao u četvrtak, 25. rujna 2025. godine u Tehnološkom parku - Dračevac. Tom prilikom načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Marko Srdarević, bio je dostupan za izjave predstavnicima medija.

Istaknuo je važnost ljudi u policijskom sustavu: "U svakom sustavu čovjek je najvažniji. Policija ima jako puno sjajnih ljudi. Prije pola godine, naše kolegice su riskirale život tijekom oružane pljačke u Splitu da bi zaštitile druge građane. To je naš posao, to je naš poziv. Svaki dan moje kolegice i kolege riskiraju svoju sigurnost da bi doprinijeli sigurnosti zajednice. Želimo biti pristupačni građani, a policija je jedan od društveno najodgovornijih sustava u ovoj državi. Hvala mojim kolegicama i kolegama na njihovom doprinosu. Želio sam im sve najbolje i čestitao im Dan policije. Godina je bila izazovna, ali manje izazovna nego prošla godina. Turistička sezona prošla je jako dobro, nismo imali niti jedan veći izazov, a sve zahvaljujući trudu naših kolegica i kolega i zbog njih će naša sigurnost i dalje ostati na razini."

Glavni izazovi policije

Načelnik Srdarević naveo je da se policija najviše bavila nasiljem i zaštitom građana: "Najviše smo se bavili nasiljem u obitelji, nasiljem u svakom obliku, zaštitom građana od svih oblika kriminaliteta. Sve su to izazovi s kojima smo se nosili."

Komentirajući problem brzih vožnji na električnim romobilima, istaknuo je napredak: "Što se tiče problema s brzom vožnjom na romobilima, mogu reći da se smanjio broj nesreća u tom segmentu. Najviše su stradavala djeca i mislim da su roditelji shvatili kolika je opasnost, a ponavljamo, djeca ispod 14 godina uopće ne bi trebala upravljati tim električnim romobilima. Mislim da i u tom segmentu idemo na bolje i nadam se da će tako ostati."

Prioriteti policije i statistika prekršaja

Načelnik je također naglasio da su najteži prekršitelji bili prioritet policije: "Najteži prekršitelji naš su prvi cilj. Svaki mjesec uhvatimo smo barem 600 osoba koje su upravljale motornim vozilom pod utjecajem alkohola ili opojnih droga. To su velike brojke. To nam je bio prioritet broj 1! Imali smo preko 1.300 prekršaja ove godine vezanih za električne romobile. Oduzeli smo oko 50 romobila koji se uopće nisu smjeli naći u prometu u Splitu."