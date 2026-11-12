Načelnik splitske policije otkrio novost: Stiže još deset kamera za nadzor brzine, dio će biti postavljen i u Splitu

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita raspravljalo se i o sigurnosti cestovnog prometa, a načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Srdarević tom je prilikom otkrio novost. Na području splitsko-dalmatinske policijske uprave bit će postavljeno još deset kamera za nadzor prometa, uz postojećih 29. Dio novih kamera bit će raspoređen i na području Splita.

Marko Srdarević, načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske, istaknuo je kako policija veliku pozornost posvećuje sigurnosti cestovnog prometa, posebice suzbijanju najtežih prometnih prekršaja, među kojima je i vožnja pod utjecajem alkohola.

Stiže deset novih kamera, dio će biti i u Splitu

Govoreći o suradnji s Gradom Splitom, Srdarević je kazao kako je policija zadovoljna dosadašnjom suradnjom te najavio dodatna ulaganja u prometnu sigurnost. "Imamo inicijativu oko nabave kućišta i kamera od samog Grada. Ove godine rješavat će se određeni broj kućišta, a iduće godine i kamera", kazao je Srdarević. Potom je otkrio i novu informaciju koju je policija zaprimila prije samo dva dana. "Ovo je jedna ekskluziva. Prije dva dana dobili smo informaciju da je MUP nabavio određeni broj kamera. Deset kamera bit će raspoređeno uz postojećih 29, koliko ih imamo na području naše policijske uprave. Te će kamere doći i u Split", otkrio je načelnik.

Naglasio je kako cilj postavljanja dodatnih kamera nije povećanje broja evidentiranih prekršaja, nego prvenstveno prevencija prometnih nesreća. "Mislim da će te kamere, zajedno s kućištima, pomoći ne da imamo veći broj prekršaja, nego da preventivno djeluju. Ako budu postavljene na pravim mjestima, odnosno onima koja su najopasnija, već će sama njihova prisutnost djelovati preventivno", poručio je.

Policija najavljuje još više alkotestiranja

Srdarević se osvrnuo i na problem vožnje pod utjecajem alkohola. Iako broj takvih prekršaja još uvijek ne bilježi značajniji pad, istaknuo je jedan pozitivan trend. "Bez obzira na brojke tih prekršaja, koje još uvijek ne padaju, vidimo da pada koncentracija alkohola kod osoba koje zatičemo. To je dobro. Trebamo još više alkotestirati tijekom noći kako bismo došli do onih koji voze pod utjecajem alkohola", kazao je. Dodao je kako policijske kontrole ponekad obuhvate i vozače koji nisu počinili nikakav prekršaj, ali da su one nužne kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu. Cilj je, poručio je, doći do situacije u kojoj će građani nakon konzumacije alkohola radije pozvati taksi nego sjesti za upravljač.

Otkrio i podatak o devet najtežih prometnih nesreća

Načelnik splitsko-dalmatinske policije iznio je i zanimljiv podatak o najtežim prometnim nesrećama koje su se dogodile tijekom prošle i ove godine. "U svih devet najtežih prometnih nesreća prošle i ove godine ni u jednoj nije sudjelovala osoba pod utjecajem alkohola", istaknuo je Srdarević. Poručio je kako će policija nastaviti s pojačanim kontrolama prometa, dok bi dodatne kamere i njihovo postavljanje na posebno opasnim prometnim lokacijama trebali pridonijeti većoj sigurnosti na splitskim i dalmatinskim cestama.