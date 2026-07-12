Načelnik Prološca podržao prosvjed mještana Budima: "Problem traje 30 godina"

Načelnik Općine Proložac Toni Garac danas je prisustvovao mirnom okupljanju mještana Budima koji su upozorili da tijekom ljetnih mjeseci ostaju bez vode te od Vodovoda Makarska zatražio hitnu intervenciju.

Garac je poručio kako u potpunosti razumije i podržava nezadovoljstvo mještana te očekuje žuran sastanak s direktorom Vodovoda Makarska, na kojem bi, uz njega kao načelnika, trebali sudjelovati i predstavnici mještana Frano Šerlija i Zoran Božinović.



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Prema njegovim riječima, riječ je o problemu koji traje već tri desetljeća, a o kojem je Općina u više navrata komunicirala s Vodovodom Makarska.

Načelnik je predstavio i plan trajnog rješenja. Kako navodi, Općina namjerava izgradnjom novog groblja kod Sv. Nikole izvesti novi vodovodni cjevovod od Dolića drage do groblja i Budima, u duljini od oko 3,5 kilometra. Za projekt su, tvrdi, u Proračunu za 2026. godinu predviđene aktivnosti koje uključuju izradu projektne dokumentacije, pripremu projekta i kreditno zaduženje.

Istaknuo je kako je za realizaciju potrebno donošenje proračuna i suglasnost Općinskog vijeća za kreditno zaduženje.

Garac je također naveo da je građevinska dozvola za širenje vodovodne mreže na relaciji Dolića draga – Budim bila pravomoćna još 2008. godine, no da od tada, kako tvrdi, nije poduzeto ništa na rješavanju problema.

"Ovo je problem star 30 godina. Od svih očekujem doprinos kako bismo ga napokon riješili", poručio je načelnik, dodajući da je na čelu Općine 13 mjeseci, od čega je gotovo sedam mjeseci radio bez usvojenog proračuna, zbog čega su mu, kako kaže, mogućnosti djelovanja bile ograničene.

Najavio je da će javnost pravodobno izvijestiti o ishodu sastanka s Vodovodom Makarska.