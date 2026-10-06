Načelnik Prološca otkrio posljedice velikog požara: Vatra skoro stigla do kuća, izgorjeli vinogradi

Požar koji je danas poslijepodne izbio na području Općine Proložac, na predjelu Šumet – Lug, stavljen je pod nadzor zahvaljujući brzoj i snažnoj intervenciji vatrogasaca. O stanju na požarištu izvijestio je načelnik Općine Proložac.

U borbi s vatrom sudjelovalo je čak 60 vatrogasaca s 20 vozila, a iz zraka su im pomagala dva kanadera.

Prema prvim procjenama, izgorjelo je oko 30 hektara površine. Situacija je u jednom trenutku bila posebno ozbiljna jer se vatra približila nekoliko obiteljskih kuća i izravno ih ugrozila. Vatrogasci su brzom intervencijom uspjeli obraniti sve objekte i spriječiti veću materijalnu štetu.

Ipak, požar nije prošao bez posljedica. Izgorjelo je nekoliko vinograda te bale sijena u polju.

U gašenju su sudjelovali pripadnici JVP-a Imotski, DVD-a Imotski, DVD-a Lovreć, DVD-a Zagvozd, DVD-a Omiš, DVD-a Gata, DVD-a Kučića, JVP-a Sinj, DVD-a Trilj, JVP-a Makarska, DVD-a Makarska, DVD-a Tučepi, DVD-a Baška Voda i DVD-a Dugi Rat.

Iako je požar stavljen pod kontrolu, posao vatrogasaca time nije završen. Tijekom noći na požarištu će ostati desetak vatrogasaca koji će dežurati i nadzirati opožareno područje kako bi se spriječilo ponovno aktiviranje vatre.

Na terenu su bili i policijski službenici koji su obilazili opožareno područje, a utvrđivat će se i okolnosti izbijanja požara.

Načelnik Općine Proložac zahvalio je vatrogasnom zapovjedniku Stipi Zecu, svim vatrogascima, mještanima koji su priskočili u pomoć te pripadnicima žurnih službi na brzoj, profesionalnoj i požrtvovnoj intervenciji kojom su obranjeni obiteljski domovi i spriječena veća materijalna šteta.