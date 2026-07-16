Načelnik Podstrane predstavio pregled ulaganja: Škola, dvorana, garaža i brojni komunalni projekti u punom zamahu

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić objavio je redoviti šestomjesečni pregled kapitalnih projekata i radova na komunalnoj infrastrukturi, obuhvativši razdoblje od početka siječnja do kraja lipnja ove godine.

Među najvažnijim projektima izdvojio je izgradnju sportske dvorane u Strožancu, gdje je dovršena montaža čelične krovne konstrukcije te dio unutarnjih radova, kao i izgradnju nove osnovne škole sa sportskom dvoranom na Miljevcu. Nakon polaganja kamena temeljca krajem veljače, završeni su gotovo svi iskopi, a u tijeku je izgradnja temeljne armirano-betonske konstrukcije.

Napredak je ostvaren i na projektima javne garaže i poslovnog centra u Grljevcu te kulturnog i društvenog centra u Svetom Martinu. Za oba projekta ishođene su pravomoćne građevinske dozvole, izrađuju se izvedbeni projekti, a sredstva za gradnju osigurana su u općinskom proračunu za razdoblje od 2026. do 2028. godine.

Među planiranim investicijama je i proširenje groblja Ban, gdje će biti izgrađeno 75 novih grobnica s ukupno 262 grobna mjesta, dok je za budući vatrogasni dom pri kraju izrada glavnog projekta.

Na području komunalne infrastrukture nastavljeni su radovi na vodoopskrbi i kanalizaciji, uključujući novi vodoopskrbni sustav za naselja Žminjača i Sita te kanalizacijsku mrežu na obalnom području Strožanca. U tijeku su i dodatni radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže u Gornjoj Podstrani.

Tijekom proteklih šest mjeseci završeni su brojni manji komunalni zahvati, među kojima su rekonstrukcije javne rasvjete u više ulica, obnova dječjeg igrališta u Grljevcu, ugradnja rampi za osobe s invaliditetom, uređenje plaža i sanacija pera, izgradnja dijela kanalizacijskog sustava u ulici Gradac te uređenje dviju tematskih pješačko-planinarskih staza.

Istodobno se nastavljaju radovi na izgradnji novog parka s dječjim igralištem u Mosorskoj ulici, obnovi javne rasvjete u više naselja te uređenju prometnica i komunalne infrastrukture, dok su kroz Program održavanja nerazvrstanih cesta izvedeni građevinski radovi vrijedni oko 400 tisuća eura.

Načelnik je poručio kako će Općina i dalje nastaviti s realizacijom planiranih projekata s ciljem podizanja kvalitete života stanovnika i daljnjeg razvoja Podstrane.